La dana inundó 20 coches y los relojes de alta gama de un narcoestibador de Valencia: "Arruinado, hermano"

Los recientes informes que la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional ha presentado ante el juzgado encargado de la Operación Spider sobre narcotráfico a gran escala en el Puerto de Valencia dan cuenta de cómo la dana afectó a algún miembro de la presunta organización criminal.

Así se refleja en una de las conversaciones intervenidas a través de Whatsapp sobre M. A. S., un estibador encargado del control de los equipos de extracción de la cocaína en algunas de las operaciones investigadas en esta macrocausa.

Los bienes afectados serían un total de 20 coches, relojes de alta gama y otros objetos de valor que estaban dentro de los vehículos.

El siguiente fragmento de una conversación analizada por la Policía entre uno de los líderes de la presunta organización criminal (Borja M.) y otro miembro del cártel resulta relevante para los agentes, tal como expresan en su informe.

El contexto del fragmento extraído, indican, se sitúa en lo ocurrido durante la dana que arrasó localidades de Valencia. M. A. S. tenía su domicilio en Sedaví, localidad que se vio afectada.

Conversación literal entre los investigados -El amic que tiene 20 coches

-Pero se le han inundado?

-Me a dicho que cree que si

-No me jodas

-Si si estaba amargadisimo

-Y su casa reventada

(...)

-Y el en los coches tenía 🕰️

-🤦🏻

- Y otras cosas

-Ya vorem. Esto no acaba aquí. Esto va a doler. Voy a ver si me hago con el

(...)

-As podido hablar con el

-No me lo coge. Pero me ha mandado un vídeo. Me dice: Arruinado hermano. Me buscado la ruina. A saber el panquemao que tiene

(sic.)

Lo que resulta especialmente importante, señala la Udyco, son las referencias empleadas por los miembros de la presunta organización criminal en las que hablarían de las "graves pérdidas" que conllevó la dana para este otro 'colega' del cártel.

De las palabras "y el en los coches tenía 🕰️", se extrae, comenta la Policía, que M. A. S. guardaba relojes de alta gama en sus vehículos, los cuales fueron arrasados.

"Es conocido por los investigadores que en el mundo del narcotráfico los implicados invierten en relojes de alta gama, los cuales son un valor seguro de difícil devaluación y una forma de blanquear los beneficios obtenidos", apuntan.

Por otro lado, y en respuesta a lo anterior, hacen referencia los wasaps a "y otras cosas”. De ello se infiere, para los agentes, que se trataría de algo ilícito que preferirían no mencionar. Algo que ven ratificado en el “arruinado hermano”.

"Dichos bienes provienen de los beneficios obtenidos del tráfico de drogas, pues el mismo trataría de mantener ocultos dichos beneficios afirmando haberse buscado la ruina", remarcan. Las pérdidas, sostienen, "debieran ser extremadamente elevadas".