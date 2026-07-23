Cámara Valencia gradúa a 78 alumnos de Mediterráneo Culinary Center y presenta su nueva imagen de marca

Mediterráneo Culinary Center, centro de formación impulsado por Cámara Valencia, celebró la graduación de la promoción 2024-2026 en un acto en el que también presentó su nueva imagen de marca.

Los 78 alumnos egresados pertenecen a los ciclos de Grado Medio de Cocina y Gastronomía, Grado Superior en Dirección de Cocina y Grado Superior en Dietética.

La ceremonia reunió a alumnado, familias, docentes, representantes institucionales y profesionales del sector gastronómico.

El acto comenzó con un vídeo de presentación de la nueva identidad visual del centro y estuvo conducido por la periodista gastronómica Maje Martínez, gerente de Cooking Business y directora de contenidos de Mediterránea Gastrónoma y Alicante Gastronómica.

Durante la inauguración, el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, felicitó a los alumnos por su recorrido formativo y subrayó el valor estratégico de la gastronomía para la Comunitat Valenciana.

Morata destacó que Mediterráneo Culinary Center nace para responder a la necesidad de las empresas de contar con profesionales bien formados, capaces de combinar conocimiento técnico, creatividad y capacidad de adaptación.

El padrino de la graduación fue Ricard Camarena, director del grupo Ricard Camarena Grupo y chef con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol.

Ricard Camarena, padrino de la promoción 2024-2026 de Mediterráneo Culinary Center. EE

En su intervención animó a los graduados a "ser ellos mismos" y subrayó que la excelencia profesional se construye con esfuerzo, innovación, repetición y pasión.

Durante el acto se entregaron también tres menciones honoríficas con cheque formativo de la Escuela de Negocios a los mejores expedientes académicos: Álvaro Barbeta Rodrigo, Alejandro Pontes Álvarez y Reyes García Calvo.

También fueron reconocidos los alumnos premiados en diferentes concursos gastronómicos celebrados en Gastrónoma 2025, así como al claustro docente por su labor en la coordinación de los espacios que Mediterráneo Culinary Center gestiona en Feria Gastrónoma.

La clausura corrió a cargo de Cristina Vicente, directora del Área de Formación de Cámara Valencia, que puso en valor el esfuerzo del alumnado, el trabajo del equipo docente y el significado de la nueva marca, inspirada en el Mediterráneo y en la evolución constante del proyecto.

Vicente recordó además el compromiso del centro con la empleabilidad, la excelencia y la conexión con las empresas.

La jornada concluyó con un vino de honor en la terraza del Veles e Vents.