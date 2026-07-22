PP y Vox salen en defensa de Ferran Torres tras acusarle Sumar de "buitre": "Les molesta que gane España"

El Partido Popular y Vox salieron este martes en defensa del futbolista valenciano Ferran Torres después de que Sumar le señalara como ejemplo de la especulación inmobiliaria en la Comunitat Valenciana a través de su empresa patrimonial, Eleven Future Invest.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, publicó un vídeo en sus redes sociales para mostrar su apoyo al delantero de la selección española: "Quiero salir en defensa de Ferran Torres, que se ha convertido en el símbolo valenciano estos días por haber marcado el gol del Mundial".

"Hoy ya lo están criticando Compromís y toda la izquierda. Yo, con los jugadores de la selección española y con España", sostuvo el jefe del Consell en una grabación en la que también defendió haber sufragado él mismo los gastos de su viaje a Nueva York para asistir a la final del Mundial de fútbol.

PSPV y Compromís habían cuestionado si el desplazamiento y el alojamiento en EEUU habían sido pagados con dinero público o lo había pagado el propio Llorca. La coalición, incluso, ha exigido las facturas a su nombre.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Nando Pastor, reprochó del mismo modo que "a los nacionalistas de Sumar y Compromís les moleste que gane España y por eso traten de desprestigiar a sus jugadores".

"Mientras los valencianos estamos orgullosos de nuestro paisano de Foios, a este diputado de Compromís ahora en Sumar le ha faltado tiempo para difamarlo, atacarlo y denigrarlo", criticó el parlamentario.

"Nos gusta disfrutar de la selección como campeona y necesitamos que la corrupción sanchista no sea la primera noticia de los telediarios aunque sea por unos días. Pero siempre hay algún aguafiestas que intenta evitarlo", lamentó el síndic del PP.

La reacción tanto del jefe del Ejecutivo valenciano como del portavoz del PP, sin embargo, no fue la única en defensa del jugador de la selección. El diputado de Vox en el Congreso Carlos Flores Juberías publicó un tuit en su perfil de X para reprochar a la formación su acusación y aseverar que "media España" les "odia y la otra, desprecia".

"Naces en un pueblo de l’Horta; tu padre es electricista; eliges el balón; entrenas mañana, tarde y noche desde los seis años; te sacrificas; creces como deportista; juegas en Primera; te ganas un dinero; lo inviertes; llegas a la selección; marcas el gol que nos convierte en Campeones del Mundo…", arranca el mensaje.

"Y dos días después te sale un zurdo -en referencia al diputado de izquierdas- que ni fue capaz de terminar la carrera ni ha trabajado un solo día fuera de la política y te llama especulador. Y luego os preguntáis por qué media España os odia y la otra media os desprecia", censuró el parlamentario.

Oficinas, no viviendas

La polémica en torno a Torres surgió este martes tras unas declaraciones del portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, quien citó la sociedad del jugador para defender la necesidad de impulsar "medidas valientes" como la proposición de ley registrada por su formación para "impedir que empresas y fondos buitre puedan comprar casas para especular".

Ibáñez puso el foco sobre Eleven Future Invest, la firma del delantero de la selección, después de que la revista Forbes publicara que la empresa acumula una veintena de inmuebles en Valencia. El diputado utilizó este caso para denunciar el impacto de la inversión privada sobre el mercado de la vivienda valenciano.

La acusación lanzada desde Sumar, no obstante, parte de una premisa errónea. El grueso de los activos inmobiliarios de Eleven Future Invest no corresponden a viviendas destinadas al alquiler residencial, sino fundamentalmente a 50 oficinas junto al campo de Mestalla que la empresa arrenda a otras compañías en la ciudad de Valencia, tal y como ha revelado en exclusiva EL ESPAÑOL.

En definitiva, su uso no encajaría con la actividad especulativa denunciada por la formación de izquierdas, ya que la empresa no se dedica a la compra de pisos para su posterior explotación residencial.

La controversia llega apenas unas horas después de que Ferran Torres se convirtiera en el principal protagonista de la victoria de la selección española frente a Argentina gracias al gol que marcó en el minuto 106 de la final contra Argentina.