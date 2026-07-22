Llorca saca adelante sus primeros presupuestos con el apoyo de Vox y afianza el final de la legislatura

El pleno de Les Corts ha aprobado definitivamente este miércoles los Presupuestos de la Generalitat para 2026, los primeros de Juanfran Pérez Llorca al frente del Consell y los primeros que regulan por ley la llamada "prioridad nacional" en una comunidad autónoma.

Las cuentas han salido adelante con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSPV y Compromís. La aprobación llega casi dos meses después de que el Consell presentara el proyecto y solo cinco meses antes del final del ejercicio. Ascienden a un total de 33.305 millones de euros, un 3,1% más que los de 2025.

PP y Vox han exhibido una sintonía total durante el debate parlamentario, tanto en comisión como en el pleno, salvo en la enmienda en la que el grupo minoritario de la oposición pedía recortar 972.000 euros los fondos de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Aunque esta propuesta se ha tumbado con el voto en contra de los populares, Vox ya avanzó que "una única enmienda" no iba a hacer que retiraran su apoyo a las cuentas, que tildaron de "buenas" para los valencianos. "Estos presupuestos tienen mucho de Vox", dijo Llanos.

La prioridad nacional, que defiende Vox para anteponer a los españoles en el acceso a la vivienda y a ayudas sociales, queda incluida en los objetivos de varias líneas presupuestarias, como la de la función social de la vivienda, o la creación de una nueva ley de la Renta Valenciana de Inclusión.

El redactado establece la"asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable" en la Comunitat Valenciana o garantizar el acceso a la vivienda en base a este principio, "adecuado a la legalidad vigente".

Así, mientras el PP ha aceptado más de un centenar de enmiendas de Vox a los presupuestos, no ha querido secundar la que planteaba un recorte de casi un millón a la AVL, como tampoco las 4.057 y 1.008 propuestas de PSPV y Compromís, respectivamente.

Estos presupuestos son los terceros aprobados por PP y Vox en la Comunitat desde el cambio de gobierno de 2023.

Los primeros fueron validados cuando ambos partidos gobernaban en coalición, con Vox ocupando las consellerias de Justicia e Interior, Agricultura y el área de Cultura que gestionaba Vicente Barrera como vicepresidente del Consell.

En este caso, son las primeras cuentas de Llorca y llegan a menos de un año de las próximas elecciones autonómicas. Fueron anunciados por Vox hace unos meses fruto de un acuerdo con el Consell basado en tres pilares: 'prioridad nacional', reducción fiscal y acceso a la vivienda.

Tras esta aprobación, el próximo viernes 31 se celebrará el último pleno de Les Corts del curso parlamentario, con el debate y votación de la ley de Medidas Fiscales, más conocida como Ley de Acompañamiento. Salvo sorpresas, saldrá de nuevo adelante con los votos de PP y Vox.