British School of Valencia invierte 400.000 € en renovar sus instalaciones para mejorar el aprendizaje de sus alumnos

British School of Valencia (BSV) avanza en su compromiso con la mejora continua de la experiencia educativa mediante un ambicioso proyecto de renovación y optimización de sus instalaciones.

El colegio está llevando a cabo durante los meses de verano una serie de actuaciones valoradas en aproximadamente 400.000 euros, que permitirán adaptar sus espacios al crecimiento de la comunidad educativa y a las nuevas metodologías de enseñanza.

Las obras, que finalizarán antes del inicio del próximo curso, se ejecutan aprovechando el periodo estival para evitar cualquier interferencia con la actividad lectiva y garantizar que los alumnos puedan disfrutar de las nuevas instalaciones desde el primer día de clase.

Entre las principales actuaciones destacan la ampliación del comedor, la creación de nuevas aulas mediante una redistribución eficiente de los espacios existentes, la renovación integral de la zona exterior de chill out, la incorporación de un nuevo espacio específico para la práctica musical (music pod) y la construcción de nuevos vestuarios y un comedor destinado al profesorado.

Como colegio urbano ubicado en el centro de Valencia, British School of Valencia apuesta por aprovechar al máximo cada uno de sus espacios para seguir evolucionando sin renunciar a las ventajas que ofrece su ubicación.

Las mejoras permitirán incrementar la funcionalidad de las instalaciones y ofrecer entornos más cómodos, versátiles y adaptados a las necesidades actuales de alumnos y docentes.

"Nuestro objetivo es seguir evolucionando como centro educativo para ofrecer a nuestros alumnos los mejores espacios posibles para aprender, crecer y desarrollarse", destacan desde la dirección del colegio.

"Cada mejora responde a una visión a largo plazo basada en la innovación, la calidad educativa y el bienestar de toda nuestra comunidad escolar", agregan.

Experiencia diaria

Además de mejorar la experiencia diaria de estudiantes y profesores, el proyecto incorpora criterios de sostenibilidad en la planificación y ejecución de las actuaciones, reforzando el compromiso de BSV con un desarrollo más responsable y eficiente que contribuya a reducir su impacto ambiental.

Los alumnos contarán con espacios más modernos y adaptados a las metodologías actuales; el profesorado dispondrá de mejores recursos para desarrollar su labor diaria; y las familias verán reforzada la apuesta del colegio por ofrecer un entorno educativo innovador, seguro y preparado para afrontar los retos del futuro.

Con esta inversión, British School of Valencia reafirma su filosofía de situar al alumno en el centro de todas las decisiones, entendiendo que los espacios también forman parte del proceso de aprendizaje y son fundamentales para favorecer el bienestar, la creatividad y el desarrollo integral de cada estudiante.