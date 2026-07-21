Sumar acusa a Ferrán Torres de "especular" con la vivienda: "Necesitamos medidas valientes para evitar que esto suceda"

El delantero de la Selección española Ferrán Torres besando la Copa del Mundo el pasado domingo. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Sumar acusa al futbolista Ferrán Torres de especular con la vivienda en Valencia a través de su fondo de inversión, Eleven Future Invest, que posee ya 20 inmuebles. El partido pide medidas valientes para evitar la especulación inmobiliaria, proponiendo una ley que impida a empresas y fondos buitre comprar casas para este fin. Sumar destaca el encarecimiento de la vivienda en los últimos años, comparando los precios actuales con los de 2010 en Valencia. El Gobierno ultima un real decreto ley de vivienda que podría incluir prórroga de alquileres y otras medidas, pero encuentra posturas divididas entre sus socios parlamentarios.

Sumar ha puesto en la diana este martes al delantero de la Selección Española de Fútbol Ferrán Torres.

Tan solo un día después de la celebración en Madrid de la conquista de la Copa del Mundo, el socio del Gobierno del PSOE acusa al futbolista de "especular" con la vivienda en la Comunidad Valenciana mediante un fondo de inversión.

El portavoz de Vivienda en el Congreso de Sumar, Alberto Ibáñez, ha puesto de ejemplo a Eleven Future Invest, la empresa del delantero, para incidir en la necesidad de "tomar medidas valientes", como a su juicio supone la proposición de ley de su partido, "para impedir que empresas y fondos buitre puedan comprar casas para especular".

Sumar reclama frenar la especulación con la vivienda y señala a Ferrán Torres por su fondo de inversión: "Acapara ya 20 viviendas en Valencia" https://t.co/mUmQNmGWPL pic.twitter.com/Pwfd2beZbF — Europa Press (@europapress) July 21, 2026

Según Forbes, Eleven Future Invest de Ferrán Torres acapara ya 20 viviendas en Valencia.

Pese a ello, el portavoz de Sumar ha felicitado a la Selección por su reciente triunfo en el Mundial de fútbol y ha hecho un repaso de qué cosas han cambiado entre el de 2010, cuando también ganó España, y el de 2026.

Entre ellas, Ibáñez ha destacado que, aunque el salario mínimo ha pasado de 633 a 1.184 euros, la vivienda se ha encarecido de forma notable, de forma que en 2010 un piso entero costaba en Valencia una media de 500 euros, y hoy por ese precio no da ni para una habitación en un piso compartido, pues se va a una media de 550 euros.

El decreto de vivienda

Por ello, el diputado se ha mostrado confiado en que durante el próximo Consejo de Ministros “puede haber un real decreto que incluya las medidas, tanto de la prórroga y congelación de precios, como medidas valientes para resolver el problema de la vivienda”.

“Medidas que obviamente puedan permitir que Junts pueda sumarse a esta mayoría y por tanto incluyan tanto el acuerdo político para desbloquear el IVA a los autónomos como las medidas relativas a ayudar a la adquisición de la primera vivienda”, señaló Ibáñez .

El portavoz de Sumar ha definido esta decisión como “ineficaz pero asumible desde el punto de vista parlamentario”.

Sobre este asunto, el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, afirmó este lunes que "hay margen para el acuerdo" con los grupos parlamentarios sobre el real decreto ley de vivienda que ultima el Gobierno de coalición y que prevé aprobar en el Consejo de Ministros de la próxima semana.

"Yo siempre he creído, y lo sigo pensando, que hay margen para el acuerdo (con los grupos). Por lo tanto, esta semana es decisiva y vamos a seguir trabajando", dijo en una rueda de prensa de los partidos involucrados en la refundación de la coalición Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes).

Urtasun explicó que los socios de Gobierno de PSOE y Sumar están ultimando la negociación de un nuevo real decreto ley con medidas de vivienda con la intención de aprobarlo en el Consejo de Ministros de la próxima semana.

Y se ha mostrado optimista con la posibilidad de que sea convalidado posteriormente en el Congreso, después de que el anterior texto decayera el pasado mes de abril por el rechazo de grupos como Junts.

La prórroga de los contratos de alquiler es una medida "imprescindible" para Sumar, según ha señalado el ministro, y están dispuestos a incorporar medidas solicitadas por Junts, como las bonificaciones fiscales a los caseros que bajen el precio de los alquileres.

Por su parte, Podemos volvió a dejar claro este lunes que no apoyará la convalidación del real decreto ley de vivienda si incluye «medidas de derechas como serían nuevos regalos fiscales a los rentistas» y si no se aprueba al mismo tiempo una nueva moratoria antidesahucios.

Sin estas dos condiciones, el real decreto ley "no podrá contar con el voto favorable de Podemos", señaló en otra rueda de prensa el secretario de Organización y portavoz de los morados, Pablo Fernández, dejando la puerta abierta a una abstención, lo que facilitaría la convalidación del texto.