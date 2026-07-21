El juzgado abre juicio oral al número 2 de Diana Morant por acusar al PP de las pintadas vandálicas en la sede del PSPV

El Tribunal de Instancia de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra el secretario de Organización del PSPV y número dos de Diana Morant, Vicent Mascarell, por un delito de calumnias contra el PP valenciano.

El procedimiento judicial tiene su origen en la difusión de un vídeo en el que el dirigente socialista atribuía a los populares la autoría de unas pintadas vandálicas que aparecieron en la fachada de la sede del PSPV-PSOE ubicada en la calle Hospital de València en julio de 2025.

En él, Mascarell acusó al Partido Popular de ser el "autor intelectual" del ataque, vinculándolo con la crispación del congreso nacional popular que había tenido lugar el fin de semana anterior.

Sin embargo, la autoría del acto fue reivindicada posteriormente por el grupo Juventud Combativa (vinculado a Frente Obrero).

El PP, que ejerce la acusación, presentó el pasado 6 de julio la solicitud de apertura de juicio oral así como una pena de un año de prisión, por lo que deberá sentarse en el banquillo de los acusados.

Asimismo, en su acusación, que ha adelantado Las Provincias y ha confirmado EL ESPAÑOL, el PP incluye una indemnización de 10.000 euros "por el daño moral causado al verter las afirmaciones constitutivas de calumnia".

Las pintadas en la sede de los socialistas valencianos se produjeron apenas unas horas después de que tuviera lugar en Madrid el Comité Federal del PSOE para designar a los miembros de la nueva dirección a consecuencia de la dimisión de Santos Cerdán.

Horas después reivindicó el ataque vandálico el grupo antisistema Juventud Combativa. En sus redes sociales compartieron un vídeo en el que varios jóvenes con pasamontañas rociaban con extintores la sede, cuya fachada quedó manchada de pintura negra.

"Condena contundente"

Tras el ataque, Mascarrell aseguró que este no había sido "una gamberrada, ni hechos improvisados". "Es un acto violento que tiene un autor intelectual con nombres y apellidos: el Partido Popular", dijo.

"La violencia verbal ejercida contra el presidente del Gobierno, contra dirigentes socialistas, por parte del señor Aznar, del señor Feijóo, del señor M. Rajoy, tienen como consecuencia actos violentos", manifestó.

En este sentido, pidió que parasen "los ataques de odio contra los socialistas en todas las sedes de España" y exigió "una condena directa y contundente por parte de Feijóo, Aznar y Mazón".

No era la primera vez que el grupo Frente Obrero atacaba la sede de un partido, como también de organizaciones sindicales. A modo de ejemplo, poco antes cerraron con cintas la sede de UGT en Valencia y desplegaron una pancarta con el lema "Cerrado por venderse al Gobierno".

La defensa del número dos de Morant había presentado dos recursos de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia que, a día de hoy, siguen sin resolverse.

Cabe recordar que hace apenas dos semanas el mismo juzgado abrió procedimiento abreviado contra Mascarell. El auto del magistrado calificaba como "expresiones despectivas" los mensajes emitidos por el socialista, que según el PP "dañaron gravemente el honor no solo del Partido Popular, sino de todos sus afiliados".