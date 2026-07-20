Moratal, el presidente de los estibadores acusado de "tapar" positivos en coca o "meter" al sobrino de Ornella Chacón

El presidente del comité de empresa del Centro Portuario de Empleo de Valencia, Enrique Moratal, es uno de los imputados en la pieza separada del caso 'Spider' contra el narcotráfico, que investiga la supuesta corrupción -fundamentalmente laboral- en esta sociedad conformada por las empresas de las distintas terminales del Puerto de Valencia.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 15, Vicente Ríos, considera a otro sindicalista, el expresidente del comité de empresa Óscar Martínez, el principal cabecilla de esta trama. Pero atribuye también conductas delictivas a Moratal, quien sucedió a MArtínez como máximo exponente del sindicato Coordinadora de los Trabajadores del Mar.

En concreto, subraya a partir de las conversaciones telefónicas interceptadas a los investigados que Moratal tapó un positivo en cocaína de la hija de Óscar en su examen de acceso al empleo portuario o que habría participado en el supuesto enchufe de un sobrino de Ornella Chacón, expresidenta de Puertos del Estado.

También que los narcos le habrían regalado un coche para su hija o que habría colocado de forma fraudulenta a su propio sobrino en la estiba.

El instructor del caso 'Spider' contra el narcotráfico de cocaína en el Puerto de Valencia ha abierto una pieza separada para investigar la supuesta corrupción en el Centro Portuario de Empleo -fundamentalmente sobre la colocación fraudulenta de estibadores- con el histórico líder sindicalista Óscar Martínez como presunto cabecilla.

Así lo expone el magistrado Vicente Ríos en un nuevo auto firmado el pasado 9 de julio, en el que manifiesta que el mencionado delegado de Coordinadora de los Trabajadores del Mar, expresidente del comité de empresa, "representa el principal corruptor de la organización criminlizada, actuando como nexo entre los líderes de la organización y las instituciones, tanto públicas como privadas".

Para el juez, el control irregular sobre el empleo que habría ejercido Óscar resultó una herramienta imprescindible para que los narcotraficantes pudieran introducir toneladas de cocaína a través del Puerto de Valencia. Por ello, como avanzó EL ESPAÑOL, ha decidido abrir una pieza separada que aglutine la supuesta corrupción laboral al margen de los delitos relacionados con el tráfico de drogas.

"Su caso ilustra cómo la corrupción portuaria no constituye un componente secundario, sino una pieza fundamental en las operaciones del crimen organizado moderno", destaca el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 15 de Valencia.

Tras analizar todas las escuchas telefónicas de la operación Spider, el juez considera que "la persona con capacidad de llevar a cabo la infiltración sistemática es Óscar Martínez respecto al clan de Iván T. y Borja M.".

"Como queda evidenciado, la organización gasta grandes cantidades de dinero en introducir a los miembros de la organización en el empleo portuario para poder tener total acceso de forma sistemática cubriendo la mayor cota de turnos y terminales posibles, ya que si no fuera vital, no se realizaría tal inversión", reza el auto.

"Este requisito vital para llevar a cabo el modus operandi de la organización hace a Óscar Martínez una pieza fundamental para que los delitos de tráfico de drogas cometidos en el seno de la organización criminal se lleven a cabo", agrega.

234 menciones

A continuación, el titular del juzgado expone ampliamente en su auto de 27 páginas las conversaciones transcritas de "de otros miembros de la organización" que acreditarían el "modus operandi de la organización criminal". Son un total de 234 las menciones a Óscar Martínez en el escrito.

"Las conductas de Óscar para favorecer la corrupción e infiltración han sido, grosso modo, las siguientes", resume el juez, que menciona en primer lugar "alterar los resultados del examen de acceso y prelación al puerto para favorecer a los miembros de la organización".

También "falsificación de documentos y resultados de test de drogas" y "facilitar el acceso de miembros de la organización criminal a la formación portuaria, requisito previo al empleo portuario". A su vez, que "facilita, previo pago, el acceso al empleo portuario"

También le atribuye "sobornos a altos cargos portuarios con agasajos de cientos de euros".

Además, según Vicente Ríos, "Óscar regenta en la sombra las empresas de Teulogistics y Maritimteu, empresas de transportes con visión expansiva en el mercado por parte de la organización", firmas que también estarían controladas clandestinamente por "los líderes de la organización Iván T. y Borja M.".

El auto recoge de nuevo pasajes ya reseñados por este periódico con Óscar Martínez como protagonista, como la filtración del examen de acceso a la estiba y la colocación de su hija como estibadora pese a dar positivo en cocaína.

Además de los familiares directos de los estibadores, las conversaciones interceptadas revelaron otros fraudes para acceder al empleo en el puerto, como "el cupo de las empresas" o "por 60.000 euros", previo pago irregular por una de las plazas.

Incluso consta transcrita en las diligencias una llamada entre Martínez y el presidente de MSC, Francisco Lorente, para colocar estibadores 'a dedo': "La lista tiene que pasar por el jefe", llega a afirmar Martínez.

Al margen de la influencia en quién acababa contratado en el Centro Portuario de Empleo, el juez considera que "la investigación ha evidenciado que Óscar ha realizado multitud de servicios a la organización criminal, alterando procesos, realizando falsificaciones documentales y utilizando su influencia para la consecución de los objetivos logísticos".