Llorca activa la maquinaria electoral en pleno debate sobre un posible adelanto de Sánchez: publica las normas en el DOGV

El Gobierno valenciano activó este lunes la maquinaria electoral para tener preparado todo el procedimiento administrativo de cara a unas elecciones autonómicas, que están previstas inicialmente en mayo de 2027 pero cuya posibilidad de adelanto reaparece ante un eventualavance de las elecciones generales.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó este lunes una resolución que determina las condiciones de votación y las características de las urnas, papeletas y sobres del día de las elecciones a Les Corts Valencianes.

En concreto, la orden de la Conselleria de Justicia y Participación, aprobada este 16 de julio y publicada este lunes es una "modificación del Decreto 168/2010, de 15 de octubre, del Consell, por el que se determinan las condiciones de los locales y las características de las urnas, papeletas, sobres y demás documentación electoral a utilizar en las elecciones a Les Corts".

Se trata de una publicación técnica pero imprescindible para garantizar la organización de unos comicios autonómicos y cobra una especial relevancia en el contexto actual, marcado por las especulaciones sobre una hipotética convocatoria anticipada en España.

Aunque la legislatura autonómica expira en 10 meses, el debate sobre un posible adelanto en la Comunitat lleva circulando desde hace tiempo en la autonomía debido a la potestad que tiene el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de adelantar las elecciones si lo cree conveniente para hacerlas coincidir con unas posibles generales, tal y como ya hizo el expresidente Ximo Puig en 2019.

No obstante, cualquier movimiento de este tipo debería contar en un partido como el PP con el aval de Génova.

En este punto, cabe recordar que el pasado 20 de junio el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitó el municipio valenciano de Sueca para participar en un acto multitudinario organizado por el el PP provincial de Valencia.

Durante el encuentro, que reunió a más de 1.300 militantes y cargos públicos, llamó a la unidad y al esfuerzo constante de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2027.

"Necesitamos contar con la Comunidad valenciana. Si la Comunitat Valenciana no funciona no habrá el cambio con la intensidad que España necesita. Tenemos un año. El gobierno (de la Generalitat) está trabajando. El president está trabajando. No hay más materia prima que la unión, convencimiento y trabajar", dijo.

Unas declaraciones de las que se desprende que el presidente popular no sería partidario de un adelanto de las elecciones en territorio valenciano.

Fuentes del PP consultadas por este periódico consideran que Feijóo no quiere que ningún elemento ajeno a la complicada situación a nivel judicial de Pedro Sánchez. Opinan que la dana podría ser precisamente un factor distorsionador, de modo que, a ojos de Génova, no convendría el citado adelanto de los comicios autonómicos en la Comunitat.

En cambio, la dinámica nacional sí parece un elemento de ayuda para cualquier presidente autonómico del PP que hiciera coincidir sus elecciones con las nacionales, donde la demoscopia apunta a un duro castigo al PSOE que permitiría a los populares gobernar con holgura junto a Vox.

Pérez Llorca no se ha posicionado públicamente sobre esta cuestión. La publicación en el DOGV se ha producido durante su estancia en Nueva York para asistir, como Pedro Sánchez, a la final del Mundial de fútbol conquistado este domingo por España.

El Gobierno valenciano sigue trabajando en el escenario de las autonómicas del 2027, pero a nadie se le escapa que ante un posible adelanto de las generales una posibilidad encima de la mesa sería que finalmente se apretara el botón electoral.

En definitiva, la resolución publicada en el DOGV no implica, en ningún caso, una convocatoria inminente de elecciones, sino que responde a la necesidad de tener ultimados los trámites exigidos por la legislación electoral para asegurar el correcto desarrollo del proceso cuando llegue el momento.

La celeridad a la hora de publicar esta orden, no obstante, no pasa inadvertida y podría interpretarse como una medida preventiva para evitar contratiempos administrativos ante un escenario político incierto.