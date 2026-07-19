El PSOE valenciano propone un cambio legal para que la Generalitat garantice la formación frente a emergencias

El grupo socialista en Les Corts ha registrado una Proposición de Ley para modificar la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias que, en caso de aprobarse, obligaría a la Generalitata garantizar a todos los valencianos formación frente a danas y todo tipo de emergencias.

Así, los cambios registrados obligarían al Consell a "garantizar la formación de las personas pertenecientes a los servicios de intervención, así como el acceso de la ciudadanía a programas permanentes en materia de autoprotección, prevención y actuación ante emergencias".

También atribuye al Gobierno valenciano la rehabilitación de las zonas afectadas, "gestionar la vuelta a la normalidad y promover actuaciones de recuperación que incorporen criterios de adaptación, prevención, reducción del riesgo y fortalecimiento de la resiliencia".

Los socialistas exigen que sus relaciones se rijan por los principios de "cooperación, coordinación, colaboración, solidaridad territorial, lealtad institucional, asistencia recíproca y mutuo auxilio, adecuando sus actuaciones conforme a los principios de complementariedad y subsidiariedad de medios y recursos".

La modificación legal reconoce por primera vez que entre los derechos de la ciudadanía "recibir formación en materia de autoprotección, prevención y actuación ante situaciones de emergencia, adecuada a los riesgos propios del territorio de la Comunitat, mediante programas promovidos por las administraciones públicas".

Todo ello con el fin de "adquirirconocimientos y habilidades necesarios para proteger la vida, los bienes y el medio ambiente, y colaborar eficazmente con los servicios públicos de intervención".

En todo caso, sería el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), dependiente de la Conselleria de Emergencias e Interior en la actualidad, el encargado de diseñar estos programas de formación a la ciudadanía.

Fondo de Resiliencia

La normativa, además, crea un Fondo Valenciano de Resiliencia, que estaría financiado con el 2% del presupuesto que tuviera el departamento del ejecutivo autonómico con competencias en emergencias y protección civil.

En la actualidad, la cartera que dirige Juan Carlos Valderrama cuenta con 234 millones para 2026, por lo que de aprobarse la citada reforma legislativa, se destinarían 4,7 millones de euros al fondo propuesto por los socialistas.

Según la diputada socialista Alicia Andújar, la iniciativa supone un "cambio de enfoque" al situar la prevención en el centro de las políticas públicas de protección civil siguiendo los principios del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Directiva (UE) 2022/2557 sobre la resiliencia de las entidades críticas y la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil.

De aprobarse, "situaría a la Comunitat Valenciana en la vanguardia de las políticas de protección civil, reforzando la preparación de la ciudadanía y consolidando la prevención como principio de actuación de los poderes públicos".

"La mejor emergencia es la que se previene; y la mejor sociedad es la que está preparada para afrontarla", ha subrayado la parlamentaria del PSPV.

Andújar ha matizado que, aunque la norma reserva un mínimo del 2% del presupuesto a este fin, este podría verse incrementado con otras aportaciones estatales, europeas o de otras entidades públicas o privadas.

La propuesta legislativa de los socialistas prevé, además, la aprobación de una Estrategia Valenciana de Cultura Preventiva y Resiliencia, que permitirá coordinar las políticas públicas de formación, sensibilización y preparación de la población.