El Gobierno valenciano prorroga hasta 2028 los acuerdos con la concertada en servicios sociales por 742,7M€

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia del Gobierno valenciano ha aprobado la prórroga de los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2028, con una dotación total de 742.670.256 euros.

La Generalitat ha detallado que esta medida involucra a los conciertos sociales suscritos con entidades de iniciativa social en los ámbitos de atención a personas con discapacidad y problemas de salud mental, infancia y adolescencia, personas mayores dependientes y personas en situación o riesgo de exclusión social.

La resolución, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), recoge la continuidad a los acuerdos convocados en 2022, así como a las posteriores ampliaciones de plazas e incrementos de módulos aprobados durante su vigencia.

La prórroga mantiene el número de plazas y centros concertados incluidos en los distintos expedientes, de acuerdo con las condiciones e importes establecidos para cada recurso.

Desde la Generalitat exponen que del importe global previsto para los próximos dos años, 362,6 millones de euros corresponden al sector de discapacidad y salud mental.

Además, la atención a la infancia y la adolescencia contará con una financiación de 204,4 millones de euros para el mantenimiento de recursos residenciales, hogares de emancipación, centros de día y otros servicios especializados.

Por su parte, la red de servicios dirigida a personas mayores dependientes dispondrá de 138 millones de euros para la continuidad de plazas residenciales y centros de atención diurna.

Asimismo, la acción concertada destinada a personas en situación o riesgo de exclusión social pertenecientes a colectivos vulnerables contará con una dotación de 37,7 millones de euros.

La secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, Rosa Ferrando, ha señalado que la prórroga "constituye la opción que permite garantizar la continuidad de la atención mientras se desarrolla el proceso de actualización del sistema y se prepara una nueva convocatoria de acción concertada adaptada a las necesidades actuales de los distintos sectores".

Ferrando ha indicado que la medida "ofrece un marco de estabilidad para las entidades de iniciativa social que forman parte de la red concertada y evita que puedan producirse situaciones de incertidumbre durante el periodo de transición hacia el nuevo modelo".

En el ámbito de la infancia y adolescencia, "la continuidad de los acuerdos permite mantener la prestación de los servicios mientras se ultiman los trabajos técnicos y normativos vinculados a la futura configuración del sistema", ha destacado la secretaria autonómica.

La nueva convocatoria estará vinculada al futuro Decreto de Tipologías y tendrá como objetivo incorporar mejoras planteadas por las entidades desde la puesta en marcha de la acción concertada en 2022.

Ferrando ha aludido también al trabajo realizado para actualizar la financiación de los recursos concertados. "Desde el segundo semestre de 2022, los módulos económicos se han incrementado un 14,5%, con el objetivo de corregir progresivamente el desfase acumulado en ejercicios anteriores", ha expuesto.

Además, el departamento mantiene la previsión de estudiar nuevas actualizaciones de módulos durante 2026 y 2027, en función de la disponibilidad presupuestaria.

La ampliación del plazo también permitirá adaptar la futura convocatoria a las nuevas condiciones jurídicas derivadas de la reciente jurisprudencia sobre la acción concertada y completar la tramitación administrativa necesaria para la puesta en marcha del nuevo procedimiento.