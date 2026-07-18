Catalá, proclamada candidata del PP a la alcaldía de Valencia en 2027: "Quiero ser alcaldesa hasta que los valencianos digan"

La alcaldesa de Valencia, que optará a revalidar la vara de mando en 2027, María José Catalá, ha asegurado este sábado en Santiago de Compostela en la ceremonia de proclamación de candidatos a las capitales de provincia para la próxima cita en las urnas locales que quiere "ser alcaldesa hasta que los valencianos digan".

"Estoy enamorada de mi ciudad y me levanto cada mañana para dejarme la piel. Quiero seguir bajando los impuestos como ya hemos hecho, más dotaciones públicas, más oportunidades, cultura e innovación", ha resaltado.

Acompañada de los alcaldes y candidatos a revalidar en Castellón y Alicante, Begoña Carrasco y Luis Barcala, Catalá ha subrayado que el PP ha demostrado durante este mandato tras ocho años de gobierno del PSPV y Compromís que "hay otra forma de hacer las cosas".

"Los valencianos no necesitamos gritar para que se nos escuche, mentir para llegar más lejos, ni dividir para seguir en pie. En el PP sabemos hacer las cosas de otra manera. Así lo estamos haciendo en Valencia y lo seguiremos haciendo", ha agregado.

En este punto, ha dado las gracias al presidente del partido Alberto Núñez Feijóo "después de estos dos años tan difíciles" -en referencia a la dana del 29 de octubre de 2024 que se cobró 231 víctimas mortales- haberle "permitido seguir mimando y cuidando" a la ciudad. "Valencia necesita que la mimemos".

"No hay mejor lugar que este para iniciar nuestro camino de lealtad. Te vamos a llevar a la Moncloa, porque Valencia 'sempre ha ofrenat noves glòries a Espanya'", ha dicho en mención al himno de la capital del Turia, escrito por el poeta Maximiliano Thous y compuesta por el maestro José Serrano.

"Visca València, y viva España", ha dicho tras mostrar la camiseta de la selección española que llevaba puesta. Cabe apuntar que este domingo España jugará la final del Mundial contra Argentina.

Descartada para la Generalitat

El acto ha servido para renovar 11 candidatosde las 20 capitales de provinciadonde no gobierna, mientras se mantendrán los 30 que son alcaldes. Esto significa que solo habrá un 22% de renovación.

Pero también para zanjar un debate que llevaba latente meses en torno a la continuidad de Catalá en el consistorio. Hasta ahora no se había descartado por completo que pudiera ser la próxima candidata del PP a la Generalitat, pese a que ella misma se había autodescartado de forma reiterada.

El listado de todos los candidatos que optarán a la alcaldía de las capitales de provincia fue adelantado este viernes por el presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Diego Calvo, quien anunció tras la reunión del organismo la aprobación de las listas.

De un total de 50 candidatos populares, 21 son mujeres, entre ellas Catalá y Carrasco, quienes gobiernan desde 2023 y junto a Vox, mientras Barcala lo hace en solitario desde 2018.

Las "caras nuevas" en el PP llegan en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense.

También en Murcia, ya que la candidata será la actual alcaldesa, Rebeca Pérez, que está en el cargo tras el fallecimiento de José Ballesta, que fue el candidato en 2023.