PP y Vox recortan 10.000€ a Cruz Roja para realizar un estudio sobre inmigración y el aumento de la delincuencia

El Partido Popular y Vox han aprobado este miércoles en el debate de enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2026 recortar una subvención de 10.000 euros a Cruz Roja para realizar un estudio sobre las "nuevas realidades delincuenciales derivadas de los cambios sociodemográficos provocados por la inmigración".

El texto acordado entre los dos grupos parlamentarios quita esta ayuda directa a la organización humanitaria para incrementar el crédito dedicado a los "trabajos realizados por otras empresas y profesionales" dentro del programa de Seguridad Pública llevado a cabo por la Policía autonómica y la Local.

La enmienda de aproximación modifica los objetivos básicos sobre los que actúa el programa y justifica el estudio en la "obtención de datos objetivos sobre el impacto de nuevas realidades sociodemográficas en la delincuencia".

Para ello, especifican que la principal línea de actuación que llevará a cabo Emergencias para alcanzar este objetivo será, precisamente, la realización de este análisis sobre el impacto de la inmigración en la "seguridad pública" y la delincuencia.

Conviene apuntar que la enmienda original, presentada por Vox, reclamaba una partida en la que universidades, think tanks o institutos criminológicos pudieran realizar este informe mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. El recorte, en cualquier caso, también afectaba inicialmente a Cruz Roja.

Sin embargo, durante el transcurso del trámite parlamentario, el PP y Vox han llegado a un acuerdo para registrar una enmienda de aproximación que, aunque mantiene el tijeretazo y la realización del citado estudio, cambia la forma de ejecución de los fondos.

La Conselleria de Emergencias e Interior que dirige Juan Carlos Valderrama podrá encargar este trabajo de cualquier manera, bien sea mediante una licitación o un contrato menor.

Inmigración, vivienda y 'okupación'

Además de este estudio, el PP y el grupo parlamentario de José María Llanos han votado a favor de otras enmiendas que llevaban el sello de Vox que relacionan inmigración con ocupación ilegal de viviendas.

Los grupos han añadido a los objetivos para la Policía de la Generalitat y la Policía Local el "refuerzo de la prevención y el control de la delincuencia vinculada a los cambios sociodemográficos y a la concentración poblacional en fenómenos urbanos".

También figura entre ellos el "refuerzo del control administrativo y policial sobre el uso irregular de la vivienda, incluyendo el fraude padronal, la ocupación ilegal y la sobreocupación".

Junto a esta modificación, han agregado entre las principales líneas de actuación el "desarrollo de protocolos comunes ante fenómenos delictivos vinculados a los cambios sociodemográficos, incluyendo bandas juveniles, grupos organizados y dinámicas de conflictividad asociadas".

Asimismo, el "impulso de la coordinación entre Policías Locales y otras administraciones para la detección y actuación frente al fraude padronal y la situación de sobreocupación de viviendas".

AVL y prioridad nacional

Las dos enmiendas han salido adelante gracias a la mayoría que suman PP y Vox en la comisión parlamentaria -7 diputados frente a 6 que suman Compromís y PSPV-, donde ambos grupos han mantenido una práctica sintonía total durante el debate.

La única discrepancia relevante entre ambas formaciones se ha producido minutos después a cuenta del recorte de 972.000 euros planteado por Vox a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), un 30% de sus fondos anuales, y que los populares han decidido no respaldar.

El estudio sobre inmigración y delincuencia se suma a otras iniciativas impulsadas por Vox en las cuentas autonómicas, centradas en introducir la denominada "prioridad nacional" en el acceso a determinadas ayudas sociales y a la compra de vivienda.

Con todo, conviene apuntar que Cruz Roja figura entre las entidades sociales que reciben financiación de la Generalitat para desarrollar programas asistenciales y de emergencia.