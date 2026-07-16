PP y Vox pactan el 99% de las enmiendas, rompen en la AVL y Pérez Llorca encauza la aprobación de los presupuestos

PP y Vox han escenificado esta semana su alto grado de entendimiento en los Presupuestos de la Generalitat de 2026. De lunes a miércoles, los dos grupos han de forma conjunta el 99% de las enmiendas parciales durante los tres días de debate en la comisión de Economía y Hacienda de Les Corts Valencianes.

Los populares y el partido de Santiago Abascal han ido de la mano más de un centenar modificaciones parciales, han transaccionado textos en los que no había un entendimiento y tan solo han roto su unidad de voto en una ocasión.

En concreto, en la enmienda planteada por Vox para recortar 972.000 euros a la Academia Valenciana de la Llengua (AVL), el 30% de su presupuesto para este ejercicio, con la que el propio president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ya se mostró contrario hace apenas una semana.

Durante un desayuno de Fórum Europa Tribuna Mediterránea, el jefe del Consell avanzó que habría enmiendas presentadas por el grupo parlamentario de José María Llanos que no aceptarían, y que también pasaría lo contrario.

Lo primero ocurrió este miércoles con el tijeretazo previsto para la institución que preside Verónica Cantó. Pero fue apenas un punto de fricción frente a un respaldo unánime a las iniciativas de Vox.

Aunque al inicio de la semana parecía que también el jefe del Ejecutivo valenciano y su grupo se opondrían a ejecutar nuevos recortes a las subvenciones que perciben los sindicatos, tal y como también reclamaba Vox, finalmente los populares accedieron a restar 50.000 euros en ayudas tanto a UGT, como a CCOO.

Tan solo libraron del tijeretazo a la patronal valenciana, CEV, que no verá mermadas las subvenciones que ingresa de la Generalitat.

Un balance que dejaría satisfecho al grupo liderado por José María Llanos en Les Corts al ver aprobadas el grueso de sus peticiones y que, además, permiten a Llorca allanar el camino para aprobarlos que serán sus primeros presupuestos y seguramente los últimos de la legislatura.

Prioridad nacional

La sintonía entre ambos grupos ha quedado patente incluso en las iniciativas que habían generado mayor polémica, como la de incluir el principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y de vivienda.

Así, por ejemplo, el lunes acordaron incorporarlo en los objetivos básicos del programa de función social de la vivienda. En ellos, ahora, figura "incentivar el acceso a la compra de vivienda a través de programas que contribuyan a facilitar la compra de vivienda por parte de jóvenes, incorporando el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente".

Un principio que procurará "la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunidad Valenciana, con el objetivo de asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante de la región".

Durante el primer día de comisión validaron una batería de enmiendas destinadas a luchar contra la ocupación ilegal: ayudas a propietarios víctimas de este delito a paliar los daños sufridos en sus inmuebles, así como 500.000 euros para incentivar el alquiler "mediante la financiación de pólizas que garanticen el cobro de rentas".

El PPCV, además, también respaldó una modificación planteada por los de Abascal que proponía transformar la Oficina Valenciana de Inclusión en la Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno.

Un nuevo ente que contará con un presupuesto de 915.000 euros y cuya finalidad será "dar soporte a entidades que impulsen programas, guías y actuaciones dirigidas a fomentar el retorno voluntario a los países de origen de las personas migrantes que se encuentran en la Comunitat Valenciana".

Renta Valenciana de Inclusión

El concepto de prioridad nacional también se insertó apenas un día después, el martes, en los objetivos de las actuaciones que lleve a cabo la Conselleria de Servicios Sociales durante 2026.

Entre ellas, algunas líneas de ayudas públicas como la financiación de la intervención social de las personas sinhogarismo o el acceso a la Renta Valenciana de Inclusión (RVI).

PP y Vox pactaron crear una nueva ley de la RVI para "ampliar su campo de actuación e incorporar el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunidad Valenciana".

El objetivo es el mismo que con la modificación aprobada en el área de Vivienda: "Asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante de la región".

También acordaron incorporar este criterio en las líneas de actuación frente a las desigualdades, la pobreza y la exclusión social. Y recortaron 300.000 euros en las subvenciones que reciben las ONGD para la inversión en programas y proyectos de impacto en cooperación internacional al desarrollo.

Estudio inmigración y delincuencia

Los acuerdos prosiguieron en la última jornada de debate, este miércoles. En ella llegaron a pactar un recorte de 10.000 euros de una subvención a Cruz Roja para encargar, en su lugar, un estudio sobre las "nuevas realidades delincuenciales derivadas de los cambios sociodemográficos provocados por la inmigración".

El texto acordado quitaba esta ayuda directa a la organización humanitaria para incrementar el crédito dedicado a los "trabajos realizados por otras empresas y profesionales" dentro del programa de Seguridad Pública llevado a cabo por la Policía de la Generalitat y la Local.

La enmienda justificaba el citado análisis en la "obtención de datos objetivos sobre el impacto de nuevas realidades sociodemográficas en la delincuencia" con especial énfasis en la "seguridad pública" y la delincuencia.

Con el grueso de las enmiendas ya resuelto -apenas quedará viva la enmienda a la AVL-, Pérez Llorca puede dar por encauzada la aprobación de unos presupuestos que, salvo sorpresa, saldrán adelante en el pleno de Les Corts gracias al apoyo de sus socios parlamentarios.