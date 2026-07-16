El Gobierno recurrirá ante el Constitucional los presupuestos de Pérez Llorca si incluyen el término "prioridad nacional"

El Gobierno de España recurrirá ante el Tribunal Constitucional los Presupuestos de la Generalitat de 2026 si finalmente incorporan el término "prioridad nacional" que exige Vox, según ha anunciado este jueves la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant.

Así lo ha manifestado ante los medios de comunicación durante su visita a Vinaròs (Castellón), donde ha denunciado que el acuerdo presupuestario del Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca (PP) con Vox supone la desaparición de políticas públicas en materia de igualdad, diversidad, diálogo social o colaboración con las ONG para asumir las exigencias de la extrema derecha.

"Desgraciadamente, la Comunitat Valenciana será la primera comunidad que va a tener la prioridad nacional, una prioridad racista y xenófoba en sus presupuestos", ha afirmado.

La líder de los socialistas valencianos ha defendido que la Constitución española es "muy clara y, sobre todo, reconoce la igualdad entre los ciudadanos y esa igualdad es la que quieren romper Vox y el Partido Popular".

Morant ha añadido que el PP y Vox "presumen mucho de ser constitucionalistas, pero en realidad están en una época preconstitucional, predemocrática, en una época franquista y eso es lo que intentan imponer: una sociedad franquista y en blanco y negro".

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno de España "no lo va a consentir ni lo va a permitir", y ha mostrado su convencimiento de que la sociedad valenciana "nada más pueda votar y tener voz, cambiará esa mayoría parlamentaria que ya no representa a la mayoría social de la Comunitat Valenciana".

Fiscalía y Vox

Por otra parte, la ministra se ha referido a las declaraciones de dos diputados de Vox captadas por un micrófono abierto en Les Corts durante la comisión en la que se debatían las enmiendas parciales a las cuentas en las que afirmaban "disponer de información privilegiada procedente de la Fiscalía", según el PSPV.

Al respecto, ha considerado que, "más allá de los insultos machistas dirigidos contra una diputada socialista -a la que llamaban 'bruja'- hay algo muchísimo más preocupante: esa afirmación de que tenían información privilegiada por parte de la Fiscalía".

"Los socialistas valencianos vamos a estudiar la fórmula para poner este hecho ante la Fiscalía y que se esclarezca si es verdad que Vox, estos diputados o estas formaciones políticas tienen información privilegiada, como presumen con el micrófono abierto", ha anunciado.

También ha advertido de que, si esas afirmaciones fueran ciertas, "sería muy grave" y supondrían un ataque "contra la confianza de la ciudadanía en la Justicia".

"La Justicia es un derecho que tenemos que proteger y, para proteger ese derecho de la ciudadanía, hay que averiguar si efectivamente estos diputados de Vox tienen información privilegiada y comunicación directa con la Fiscalía", ha concluido.