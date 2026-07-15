El PP rechaza la enmienda de Vox que pedía recortar a la AVL 972.000 euros, el 30% de sus fondos, y se debatirá en pleno

El portavoz de Vox, José María Llanos, y al fondo el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Rober Solsona / EP

El PP ha votado en contra este miércoles a la enmienda de Vox a los Presupuestos de la Generalitat de 2026 que pedía recortar a la Acadèmia Valenciana de la Llengua un total de 972.000 euros, más del 30% de los fondos de la institución para este ejercicio.

La posición de los populares, que ya había avanzado la diputada Mari Carmen Contelles antes del tercer debate de las enmiendas parciales a las cuentas, ha impedido que la modificación haya salido adelante al sumar tan solo los dos apoyos de Vox en la comisión de Economía de Les Corts.

"El PP no está de acuerdo en que se recorte a la AVL", había aclarado la parlamentaria. Y así ha sido. La propuesta ha sido rechazada por 11 votos en contra -cinco del PP, cuatro del PSPV y dos de Compromís- y los dos a favor de sus proponentes. Por lo que la enmienda seguirá viva para ser debatida en pleno.

Vox llegó a anticipar hace unas semanas un nuevo recorte vía enmiendas a la institución presidida por Verónica Cantó, tal y como ya había hecho en las cuentas del ejercicio anterior. En aquel momento el recorte fue de 1,7 millones de euros.

En el detalle, reducían la partida de gastos de personal en870.000 euros, la de gastos diversos en 20.000 euros, la de trabajos de otras empresas y profesionales otros 20.000 euros, la de fomento del valenciano en medios de comunicación en 50.000 euros y la de los premios Carme Miquel en 12.000 euros.

Toda esta cantidad (972.000 euros) la propone destinar al Consell Jurídic Consultiu para la implantación de una herramienta de Inteligencia Artificial.

Antes de la votación, Contelles ha advertido que si el recorte registrado era de "casi un millón de euros, desde luego no la aceptaremos". "Vamos a ver si cambia algo cuando se haga la presentación, pero desde luego nosotros no estamos a favor de que se haga ningún recorte a la Acadèmia Valenciana", ha dicho.

PSPV y Compromís habían reclamado al PP que no aceptara esta enmienda de Vox, al que han acusado de tener "odio al valenciano" como algo "visceral". Así, también han reprochado a los populares que "compren a los de Santiago Abascal todas y cada una" de sus iniciativas con el fin de "estrangular" a la entidad normativa.

Finalmente, PP y Vox se han dividido en esta votación. Es la única, cabe apuntar, en la que han votado diferente, pues durante las dos jornadas previas de debate de enmiendas en comisión habían mostrado total sintonía en las votaciones.

Ambas formaciones se aprobaron mutuamente todas las iniciativas y pactaron varias transaccionales para llegar a un entente en los asuntos que no coincidían plenamente. Entre otras cosas, el PP ha aceptado la prioridad nacional en materias de vivienda y servicios sociales.