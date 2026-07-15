Los docentes ya organizan sus protestas para septiembre: huelga cada día 11 y recibir a los alumnos con pancartas

El conflicto educativo en la Comunitat Valenciana amenaza con reactivarse nada más comenzar el próximo curso. El sindicato mayoritario de docentes, STEPV, -reúne al 53% del profesorado- ha diseñado un calendario de movilizaciones que arrancaría el próximo 1 de septiembre.

Una hoja de ruta que contempla desde recibir a los alumnos el día 9 con carteles informativossobre las movilizaciones que se realizarán tras la vuelta al cole, hasta jornadas de huelga en días concretos de cada mes.

La propuesta, aprobada por el Consell Nacional del sindicato, busca mantener la presión sobre la Conselleria de Educación al no fructificar ningún acuerdo global tras las negociaciones durante las cinco semanas ininterrumpidas de huelga.

Los profesores pidieron en las mesas sectoriales la reducción de las ratios en las aulas, el aumento de plantillas, mejoras en infraestructuras con especial atención a la climatización de las aulas, reducir la carga burocrática a la que se tenían que enfrentar, una subida de sueldo, fomentar el valenciano, inclusión o Formación Profesional.

Sin embargo, tan solo fue posible que se cerraran tres acuerdos parciales: cuatro de cinco sindicatos firmaron el documento relativo a la burocracia, uno -CSIF- el que afectaba a la lengua cooficial y dos -ANPE y CSIF- el acuerdo retributivo.

A una semana de finalizar el curso, los sindicatos abogaron por "suspender" el paro indefinido, dado que no tenía sentido mantenerlo en plenas vacaciones escolares. Pero amenazaron con reactivarlo en cualquier momento. En concreto, en septiembre, al inicio del curso 2026/2027.

En ese contexto, y a pesar de que las negociaciones con la Conselleria de Educación han continuado de forma más discreta, el sindicato mayoritario de los profesores valencianos ha recogido varias propuestas para dar continuidad a las movilizaciones.

El plan comenzará el próximo 1 de septiembre, coincidiendo con la incorporación del profesorado a los centros educativos. Durante esos primeros días, STEPV pondrá en marcha campañas informativas dirigidas especialmente a los docentes que se incorporan por primera vez al sistema educativo valenciano.

La siguiente fecha marcada en rojo será el 9 de septiembre, jornada en la que está prevista la vuelta al cole. Este día, el sindicato prevé "darle la bienvenida al alumnado y a las familias el primer día de clase con carteles e información sobre la movilización y sus objetivos".

Las protestas propuestas continuarían el sábado 12 de septiembre con manifestaciones convocadas simultáneamente en las tres capitales de provincia: Castellón, Valencia y Alicante. La intención del sindicato es convertir esta movilización en el arranque de una estrategia sostenida durante el curso escolar.

En las propuestas concretas, los representantes de los docentes plantean además instaurar una cita fija el día 11 de cada mes -o en fechas próximas- para "celebrar concentraciones, manifestaciones o jornadas de huelga, si así se acuerda".

También abogan por hacer un "cumplimiento estricto del horario semanal" de trabajo y "bombardeo de quejas al correo de la Conselleria", así como "no acoger al alumnado en prácticas de universidades privadas".

El sindicato también reclamará de nuevo a la Conselleria de Educación el fraccionamiento de los descuentos en la nómina por haber hecho huelga, buscará alianzas con movimientos educativos como las mareas verdes y solicitará el apoyo de los ayuntamientos mediante mociones institucionales.

La hoja de ruta aprobada persigue mantener viva la movilización del sector tras un curso marcado por las tensiones entre la administración y los representantes del profesorado.