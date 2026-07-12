Bomberos siguen trabajando en el incendio de la planta de reciclaje de Aielo de Malferit

En la zona trabajan en estos momentos cinco dotaciones de bomberos y dos unidades de comandamiento, según han informado fuentes de este cuerpo. Kai Försterling EFE

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Valencia continúan trabajando este domingo en la extinción de un incendio industrial declarado este sábado en una planta de reciclaje en Aielo de Malferit (Valencia).

En la zona trabajan en estos momentos cinco dotaciones de bomberos y dos unidades de comandamiento, según han informado fuentes de este cuerpo.

El incendio se originó sobre las 17:45 horas, por causas que aún se desconocen, y tuvo una evolución muy rápida, con una propagación generalizada por toda la nave, por lo que los bomberos tratan de evitar la afectación a otras empresas cercanas.

A causa de la gran cantidad de humo que produjo la combustión de materiales, el Centro de Coordinación de Emergencias activó ayer la Situación 0 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Valenciana (PTECV).

Asimismo, en sus redes sociales, Emergencias 112 recordó las recomendaciones a la población, como permanecer en interiores el mayor tiempo posible, mantener puertas y ventanas cerradas, así como cualquier entrada de aire desde el exterior y reducir la actividad física tanto en exteriores como en interiores, entre otras.

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