Vox aprieta a Pérez Llorca: exige una rebaja de impuestos mayor en Patrimonio y en el tramo autonómico del IRPF

Vox ha aumentado la presión sobre Juanfran Pérez Llorca en materia fiscal. El grupo parlamentario registró este jueves una batería de enmiendas a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2026 con las que pretende profundizar en la rebaja de impuestos ya planteada por el Gobierno valenciano para este ejercicio.

En concreto, buscan aumentar el alcance tanto en el Impuesto sobre el Patrimonio en aras de seguir rebajando la carga tributaria de las rentas más altas, como también en el IRPF para ampliar la bajada de tipos de manera que también se puedan beneficiar las rentas de más de 100.000 euros.

Por lo que respecta a la primera, el grupo que dirige José María Llanos en Les Corts plantea elevar hasta los 2 millones de euros de base liquidable el umbral exento del tributo. Lo que significa que, de prosperar la iniciativa, únicamente tendrían que abonar el impuesto aquellas personas cuyo patrimonio superase esa cantidad.

Hasta ahora este tributo lo pagan aquellos contribuyentes que tienen un millón de euros excluida la vivienda habitual y otros activos. Un margen que ya fue ampliado el año pasado, cuando PP y Vox duplicaron los 500.000 euros fijados por el Gobierno del Botánico, y en el que ahora podrían acercar posturas para llegar a un entente.

A esta enmienda se añade que una enmienda para reformar el tipo aplicable a las rentas que superen los 100.000 euros, a los que la rebaja planteada por el Ejecutivo de Pérez Llorca no les había modificado el tramo.

La escala autonómica anterior planteaba para las rentas de entre 100.000 y 150.000 euros un tipo del 27,5%; para aquellas entre 150.001 y hasta 200.000 un 28,5%; mientras los que percibieran más 200.001 euros se les aplicaría un tipo del 29,5%.

Sin embargo, la enmienda de Vox propone ahora bajar un 0,15% para estas rentas en el presente ejercicio.

La medida se aplicaría, en todo caso, a la base liquidable general con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. Por lo que que afectaría ya a la declaración de la renta que se realice el año que viene y que se presentará en plenas elecciones si no se adelantan.

La rebaja, no obstante, no queda ahí. El partido de Santiago Abascal quiere que también se haga una rebaja adicional en 2027. Es decir, que la enmienda la plantea en dos tramos. A los tipos que se acordasen para estas rentas, proponen que se les aplique un 10% adicional de cara al ejercicio siguiente.

Tipos propuestos para 2026. EE

Conviene apuntar que la rebaja fiscal fue una de las exigencias de Vox al Gobierno de Llorca para apoyar los Presupuestos de 2026, tal y como llegó a apuntar el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, en la presentación de la Ley de Medidas Fiscales. Ahora, sin embargo, el grupo de Llanos ha ido más allá de la propuesta del Ejecutivo valenciano.

En definitiva, la formación busca extender los beneficios fiscales también a las rentas más altas, que veían limitadas las rebajas de las que se podían beneficiar en un principio.

Conviene apuntar que con la reforma de la ley que regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en la Comunitat anunciada en junio por Rovira, la Generalitat estimaba un ahorro para los contribuyentes de alrededor de 160 millones de euros.

La medida hubiera beneficiado a más de 2,7 millonesdepersonas, pero, ahora, de aprobarse las enmiendas de Vox, la merma en la recaudación para la Generalitat será mayor, así como también el número de valencianos beneficiados.

De salir adelante las dos propuestas, Patrimonio e IRPF, estas serían las grandes medidas fiscales de final de legislatura.