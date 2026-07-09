Vox pide un empadronamiento de 15 años para acceder a una vivienda pública y de 3 para la Renta Valenciana de Inclusión

Vox ha registrado este jueves sus enmiendas a la Ley de Acompañamiento de 2026. Unos cambios que afectan a la Ley de Accesibilidad Universal de la Comunitat Valenciana, la de Servicios Sociales y a la Renta Valenciana de Inclusión, a través de las cuales se concretaría la llamada 'prioridad nacional' que pretende el partido.

En concreto, el grupo parlamentario que dirige José María Llanos en Les Corts Valencianes ha introducido en estas normas nuevos criterios para poder acceder a una vivienda pública o para aspirar a ser beneficiario de una prestación como la RVI.

Para el primer caso, el partido de Santiago Abascal agrega un nuevo artículo en la Ley 8/2004 en el establece las condiciones bajo las que se adjudicarán y fija entre los criterios de baremación la acreditación del "arraigo real y prolongado, basado en el empadronamiento del solicitante en la Comunitat Valenciana y España".

Entre esos requisitos, se exige haber estado empadronadoen cualquier municipio español al menos 15 años, pero también se valoraría que el solicitante demostrara cualquier actividad laboral en España, así como tener una trayectoria de cotización.

Junto a esta, el grupo ha registrado una modificación al artículo 2 de la Ley de la Función Social de la Vivienda para incorporar en él que tendrán derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada "las personas con vecindad administrativa en la Comunitat Valenciana que acrediten un mínimo de 5 años de residencia".

Asimismo, para poder inscribirse en el registro de demandantes de vivienda de protección en régimen de alquiler asequible, Vox propone que se exijan 5 años de empadronamiento en algún municipio de España. Y, en caso de que se opte por el régimen de compra, que la exigencia aumente a los 10 años.

Y en este sentido, la formación da un plazo de seis meses a la administración autonómica para adaptar el registro vigente a estas nuevas condiciones.

En la normativa actual, conviene apuntar, no se estableceninguna condición de este tipo. Tan solo se apunta a que el registro debe diferenciar de forma clara entre los interesados en comprar una vivienda y los que, por el contrario, se decantan la fórmula del arrendamiento.

Renta Valenciana de Inclusión

Las enmiendas de Vox refuerzan, asimismo, los requisitos para acceder a prestaciones como la Renta Valenciana de Inclusión. Entre las principales medidas destaca, por ejemplo, la exigencia de haber residido de forma continuada los tres años previos a la presentación de la solicitud en el territorio.

Un plazo que endurecen de forma significativa, puesto que anteriormente este periodo era de 15 meses.

En su defecto, establecen que podrán acceder aquellos que acrediten 10 años de residencia dentro de los últimos 30 anteriores al registro de la solicitud, bien sea de manera ininterrumpida o no.

En este punto, el grupo agrega una nueva disposición para facultar al Consell a aprobar un reglamento que desarrolle las condiciones de acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas "inspiradas en el principio de prioridad nacional".

Todo ello con la intención de "procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de asegurar la vinculación efectiva y estable del solicitante con el territorio".