Quién es quién en las negociaciones de Compromís para las elecciones autonómicas y municipales de 2027

Compromís lleva cerca de dos meses inmerso en una negociación discreta que marcará el futuro de la coalición de cara al próximo ciclo electoral. Cada semana varios representantes de cada uno de los partidos que integran la UTE electoral -Més, Iniciativa y Els Verds- se reúnen para abordar tres grandes debates.

Los frentes abiertos, como ya informó EL ESPAÑOL, se centran en la política de alianzas; el modelo de candidaturas (donde se debate, entre otras cuestiones, el sistema para confeccionar listas, modelo de primarias o reserva de cuotas internas); y la eventual transformación de la coalición en una federación de partidos.

Los dos primeros afectarían estrictamente a las elecciones municipales y autonómicas de 2027, mientras que el tercero, en realidad, estaría en cierto modo desvinculado del calendario electoral.

No en vano, ha estado sobre la mesa, al menos, desde 2015 sin que se haya avanzado nunca en ningún sentido ante la falta de entendimiento entre las tres patas por el peso que pasarían a tener internamente cada uno en la nueva organización.

Las reuniones a tres bandas suelen celebrarse los miércoles y jueves, normalmente una mesa por jornada, aunque en algunas ocasiones ambas se han desarrollado el mismo día. Pero el bloqueo que se ha producido en las últimas citas ha provocado que en las últimas semanas se hayan mantenido encuentros quincenales.

Ahora bien, ¿quién está negociando por parte de cada uno de los partidos y por qué son los elegidos? Según a quién se pregunte, la composición de los equipos negociadores responde a distintos criterios: desde equilibrio entre familias, como el peso político que tienen en sus formaciones.

Los negociadores de Més-Compromís, partido mayoritario de la coalición, por ejemplo, forman parte de la Permanente de la Ejecutiva del partido, además de contar con la máxima confianza de la secretaria general, Amparo Piquer.

El equipo de alianzas

El grupo encargado de definir la política de alianzas discute si confluir con otras formaciones como Podemos o Esquerra Unida, pero también si deben integrar gente de movimientos sociales o de la sociedad civil.

Y no solo trabaja con la vista puesta en las elecciones autonómicas y municipales de 2027. Sobre la mesa también figuran posibles pactos para unas hipotéticas elecciones generales adelantadas, con el objetivo de que la coalición esté preparada ante cualquier escenario y que no haya margen a la improvisación.

Por parte de Iniciativa, el partido en el que milita la candidata a la alcaldía de Valencia y máximo tirón electoral de Compromís, Mónica Oltra, participan tres dirigentes.

El primero es Miquel Real, considerado una de las personas de mayor confianza de Oltra. Ha sido jefe de gabinete de la exvicepresidenta de la Generalitat en las distintas responsabilidades institucionales que ha desempeñado y es una figura habitual en las negociaciones estratégicas del partido.

También lo fue en su día a la hora de pactar el Gobierno del Botánico con otras fuerzas como el PSPV en la primera legislatura, la de 2015, y con Podemos y EU en la segunda, en 2019.

Junto a él, también participa Miriam Pañella, portavoz de Iniciativa en Castellón y concejala en Torreblanca. El pasado año protagonizó uno de los debates internos más sonados al criticar la marcha de varios cargos de Iniciativa para afiliarse directamente a Compromís.

Esteve, Ibañez y Baldoví en el acto de Oltra con Rufián. Rober Solsona / EP

Entre ellos, la diputada autonómica y exconcejal en Castellón en Cultura y Memoria Democrática en el acuerdo del Fadrell, Vero Ruiz; la exalcaldesa de Vistabella y exdiputada en Les Corts, Belén Bachero; o el alcalde de Vistabella, Jordi Alcón.

Pañella les recordó en aquel momento que habían accedido a responsabilidades institucionales gracias a las cuotas que correspondían a su partido dentro de la coalición. Es hija del histórico dirigente del Bloc Josep Maria Pañella y está considerada además una de las dirigentes con mayor proyección en la organización castellonense.

A nivel interno, se da por hecho que podría ser diputada en el parlamento autonómico en la próxima legislatura si consiguiera situarse en los primeros puestos gracias a la cuota reservada para Iniciativa.

El tercer integrante de Iniciativa en esta mesa de negociación es Sergio Agueitos, abogado y concejal en la oposición en Sant Joan d'Alacant junto a Teresa Pastor.

Por su parte, la delegación de Més Compromís (antiguo Bloc) en este grupo de trabajo también está integrada por caras conocidas: Víctor Medina, Sonia Tirado y Toni Gisbert.

Medina, actual secretario de Tendencias Comunicativas, ha desarrollado buena parte de su trayectoria política en Torrent, donde fue concejal y ejerció como portavoz municipal de Compromís.

Durante los gobiernos del Botànic trabajó como asesor tanto en la Conselleria de Educación, con Vicent Marzà, como posteriormente en el Ayuntamiento de Valencia junto al exalcalde Joan Ribó. En los últimos años ha sido uno de los colaboradores más estrechos de Papi Robles, actual portavoz de la coalición en el consistorio.

Tirado aporta experiencia institucional tanto en la Generalitat como en la administración local. Profesora de la Universidad Miguel Hernández, fue directora general de Innovación entre 2019 y 2023 durante el segundo Gobierno del Botánico y anteriormente concejala en Alicante, donde dirigió las áreas de Empleo y Sanidad durante el gobierno del tripartito.

Por su parte, Toni Gisbert, profesor de Historia, es una figura conocida del valencianismo cívico tras haber ejercido durante más de una década como secretario de Acció Cultural del País Valencià. Desde este año forma parte tanto de la Ejecutiva Nacional de Més, donde ocupa el área de Acción Política, como de la de Compromís.

Asimismo, en este grupo de trabajo también Els Verds cuenta con tres representantes: Violeta Rustarazo, Pau Ferrando y Natxo Serra.

Rustarazo acumula una larga trayectoria como asesora institucional. Fue parte del personal eventual que continuó formando parte de la Conselleria de Agricultura tras la remodelación del departamento durante la etapa de Isaura Navarro, quien llegó a la citada cartera tras el cese fulminante de Mireia Mollà.

Ferrando fue concejal de Compromís en Benicàssim y posteriormente diputado provincial en Castellón, donde asumió competencias relacionadas con Promoción Económica, Empleo e Internacionalización.

Ejecutiva de Iniciativa. Iniciativa

Pero sin duda el perfil con mayor experiencia negociadora es el de Natxo Serra, actual secretario general de Verds, uno de los partidos fundadores de Compromís, desde 2022.

Relevó en este cargo a Julià Alvaro, que fue destituido en 2018 como secretario autonómico de Medio Ambiente en el primer Gobierno valenciano de izquierdas por sus desavenencias con Elena Cebrián, consellera en aquel momento.

Tras su salida, Podemos le hizo hueco en las listas electorales, pero no obtuvo escaño y lo ficharon como personal eventual en el segundo Consell en el área de Vivienda que dirigía Rubén Martínez Dalmau.

Además de líder del Verds, Serra es coportavoz de Compromís, puesto que anteriormente ocupaba el exdiputado autonómico Juan Ponce. Fue coordinador de las áreas de sostenibilidad del grupo parlamentario Compromís entre 2013 y 2018, y ha formado parte de los equipos negociadores tanto a la hora de configurar los ejecutivos de coalición, como en cualquier cuita interna.

El grupo de candidaturas

La segunda mesa de negociación debate infinidad de cuestiones relacionadas con las candidaturas, pero no nombres concretos, sino el procedimiento para constituir las listas electorales, mantener formato de primarias, nivel de apertura o participación de la ciudadanía o incluso reserva de puestos a independientes y otras formaciones.

Entre sus integrantes vuelven a aparecer algunos de los principales negociadores de la coalición, como Miguel Real o Natxo Serra, quien representa nuevamente a Verds, acompañado por Irene Vivas, activista, politóloga y experta en gobernanza climática.

En este grupo, de hecho, su participación es más ajustada a la representación que tienen dentro de la coalición, pues cuentan con dos miembros, mientras el resto, con mucha más militancia, tiene tres.

Por parte de Iniciativa, además de Real, también asiste a estos encuentros de forma telemática la exvicepresidenta del Consell, exconsellera de Igualdad y actual diputada autonómica Aitana Mas, una de las dirigentes con mayor peso tras relevar a Mónica Oltra en sus cargos institucionales tras su dimisión en junio de 2022.

El tercer representante de la formación en este grupo de trabajo es Toni Planells, quien ya formó parte de anteriores equipos de negociación, como el constituido en 2024 para abordar la reestructuración interna de Compromís.

Próximo a Sergi Tomás, con quien mantiene además un vínculo familiar, Planells pertenece al sector que ha sustentado la mayoría de Carles Esteve, quien se convirtió en portavoz de Iniciativa en relevo de Alberto Ibáñez, diputado en el Congreso, y Aitana Mas.

Por parte de Més, los tres representantes son Estela Sanchis, Pablo Bellver y Miquel Torres.

La primera es exconcejala de Potries y exsecretaria de organización de Joves PV, además de haber competido con Jacinta Sanchis por la secretaria del partido en la comarca de La Safor, proceso que perdió por apenas 14 votos.

Bellver es el secretario de Organización de Més-Compromís, mientras Torres ha sido asesor y miembro de varias ejecutivas locales y comarcales del partido en Castellón, que además guarda buena relación con pesos pesados de la formación como Marzà.

Federación de partidos

Al margen de las cuestiones estrictamente electorales, también un tercer grupo de trabajo analiza una posible reforma de la estructura de Compromís. El objetivo es estudiar si la actual coalición de partidos debe evolucionar hacia una federación de partidos.

Una modificación organizativa que supondría redefinir las relaciones entre las formaciones que integran el proyecto y que podría tener consecuencias tanto en el funcionamiento interno como en la toma de decisiones futuras.