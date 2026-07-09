Llorca anuncia una nueva Ley del Suelo para "eliminar la burocracia que ha bloqueado la construcción de vivienda"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este jueves que durante el próximo periodo de sesiones se impulsará una nueva ley del suelo para "eliminar la burocracia que durante años ha bloqueado la construcción de viviendas".

Una norma que busca agilizar "de forma drástica" los planes generales de los municipios y que no tarden "décadas en aprobarse", según ha detallado en el desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea en el que ha sido presentado por el secretario general del PP, Miguel Tellado.

En esta norma, según ha explicado, se introducirán herramientas urgentes como los Planes Especiales y los Proyectos Habitacionales Locales para disponer de suelo para vivienda protegida "de forma rápida, segura y con plazos claros".

Estas iniciativas, ha recordado, se suman a otras como el Plan Vive, que cuenta ya con 6.000 viviendas en marcha, la rebaja del tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que supone que los valencianos que quieran comprar una casa se ahorrarán 1.000 euros por cada 100.000 de su valor.

Además, el president ha incidido en el programa de avales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para la adquisición de primera vivienda y ha anunciado la ampliación de hasta 60 millones de eurostras agotar en apenas seis meses el importe de 30 millones inicialmente previsto.

Por otra parte, el jefe del Consell también ha avanzado que a partir de la segunda quincena de julio la Generalitat empezará a transferir a todos los centros educativos una partida económica extraordinaria de entre 5.000 y 25.000 euros por centro.

El objetivo es que cada colegio e instituto empleen esos fondos para adquirir equipos o materiales para la climatización de cara al inicio del próximo curso escolar.

Llorca ha detallado también que este mismo mes la Generalitat iniciará la tramitación de una línea de ayudas por importe de 10 millones de euros dirigida a los ayuntamientos para pequeñas obras de mejora en los centros, de manera que estos "no tengan que esperarse a la delegación de competencias que supone la burocracia" del Plan Edificant.

Esta partida se enmarca dentro del Plan Recole, que prevé destinar un total de 40 millones en total a este cometido. Para 2026, se invertirán una cuarta parte con la intención de que los consistorios soliciten ayudas para mejorar la eficiencia energética, accesibilidad, reparaciones, instalaciones eléctricas, clima, etcétera.

Sanidad e impuestos

En materia sanitaria, el president ha señalado durante su intervención que venían de "una situación al borde del colapso, con unas listas de espera de más de 70.000 personas, proyectos de hospitales que se quedaban en maquetas y miles de mujeres que se quedaban sin su segunda lectura".

En contraposición, ha asegurado que, desde 2023, han reducido las listas de espera quirúrgicas de prioridad uno a la mitad, hacen más de 2.300 mamografías al día e invierten 280 millones de euros al año en infraestructuras sanitarias, "casi el triple que en la anterior legislatura".

Al respecto, ha subrayado que cuentan con "el presupuesto más alto de toda la democracia en la Comunitat Valenciana en materia de Sanidad para que los hospitales, centros de salud y los Centros Sanitarios Integrados avancen y podamos hablar de equipamientos, como la máquina de protonterapia del Hospital La Fe, que ya están trabajando para el día de mañana".

Igualmente, ha hecho referencia a que llevan seis meses consecutivos bajando la lista de espera de dependencia y hay más personas que nunca cobrando su prestación al día, "a pesar de que el Gobierno de España nos adeude 4.000 millones de euros en esta materia".

Pérez Llorca ha apostado por "ponérselo fácil al emprendedor y al empresario" y ha reivindicado medidas como el Plan Simplifica, que "ha posibilitado la eliminación de 1.300 artículos de 170 normas".

Ha señalado que la Comunitat lidera la generación de empleo en toda España y el incremento de autónomos, donde "uno de cada dos jóvenes que encuentra trabajo en España lo hace en esta tierra. Somos el territorio donde más desciende el paro femenino y somos la segunda autonomía con la mayor creación de empresas", ha subrayado.

En materia fiscal, el jefe del Ejecutivo valenciano ha trasladado que el año que viene entrará en vigor la rebaja del IRPF "más ambiciosa de nuestra historia, que permitirá que casi dos millones decontribuyentes valencianos se ahorren 160 millones de euros para seguir rompiendo el mito de que bajando los impuestos no puede recaudarse más".

"Mientras el Botànic elevó los impuestos en un 40% en sus dos legislaturas, este Consell ha convertido la Comunitat Valenciana en la autonomía con más deducciones fiscales de la renta y, en 2025, la recaudación fue un 14% superior con respecto al año anterior", ha finalizado.