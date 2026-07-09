Diana Morant propone "un plan contra los fondos buitre" en sus presupuestos alternativos a los de Pérez Llorca

La líder del PSPV, Diana Morant, ha presentado este jueves los presupuestos alternativos de los socialistas para 2026. Un documento que se incorpora como un anexo a las más de 4.000 enmiendas parciales que ya presentaron el pasado 30 de junio a los Presupuestos de la Generalitat pactados entre PP y Vox.

Durante la presentación, la también ministra de Ciencia y Universidades ha explicado cómo distribuirían en 2027 los 3.669 millones de euros adicionales que recibiría la Comunitat Valenciana con el nuevo modelo de financiación autonómico que plantea el Gobierno en caso de que lograse aprobarse.

Así, entre las medidas que ha puesto sobre la mesa destaca, por ejemplo, la puesta en marcha de un "plan contra los fondo antibuitre" para que la Generalitat se anticipe a los especuladores inmobiliarios.

Este estaría dotado con hasta 100 millones en 2027 y serviría para que la administración autonómica ejerciera el derecho de tanteo y retracto sobre la compra de viviendas y se adelante así a los fondos especuladores.

Acompañada por el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, Morant ha defendido que estos presupuestos son la respuesta a la "política ficción" de las cuentas del gobierno valenciano que preside Juanfran Pérez Llorca, al considerar que "no responden a los intereses valencianos" y "juegan al trilerismo financiero".

Una aseveración que ha justificado en que se aprobarán a finales de julio para su aplicación durante solo "120 días" de 2026. Además, ha sostenido que con esta alternativa se podrían reorientar las "prioridades equivocadas del Consell" y sus "recortes".

Morant ha criticado la negativa que trasladó el pasado lunes el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, al ministro del ramo Arcadi España en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de respaldar la reforma propuesta por el Ejecutivo y anunciada por ERC.

"Los valencianos tienen que saber que Pérez Llorca no está defendiendo los intereses de los valencianos, sino los de Alberto Núñez Feijóo", ha reiterado sobre el líder del PP.

Por contra, ha asegurado que ella sí defiende estos intereses de la Comunitat en materia de financiación: "Yo le digo al presidente de Castilla-La Mancha y al de Asturias -los socialistas Emiliano García Page y Adrián Barbón- que no están siendo solidarios con la Comunitat Valenciana" al no aceptar un modelo que beneficie a los valencianos.

"Pérez Llorca tiene un doble pecado porque es president y está obligado a defender los intereses valencianos por encima de los del PP", ha reiterado.

Para 2026, con un total de 4.065 enmiendas parciales al proyecto de presupuestos, los socialistas buscan aumentar en 753,61 millones las cuentas proyectadas por el Gobierno autonómico, que previsiblemente se aprobarán a finales de julio con los votos de PP y Vox.

Los principales incrementos se concentrarían en las consellerias de Educación (261 millones más), Sanidad (204 millones), Emergencias e Interior (80 millones), Servicios Sociales (65 millones) y Vivienda (52 millones).

Morant ha concretado que la suma de todo -753 millones de euros- saldrían de recortar este dinero del capitulo II del presupuesto, que recoge los gastos de funcionamiento de las consellerias.

Para 2027, los socialistas incluyen los 3.669 millones del modelo de financiación presentado el pasado enero, que tanto el Consell como el resto de autonomías gobernadas por el PP rechazan al considerar que se ha pactado previamente con los republicamos.

De nuevo, las mayores subidas irían para Educación y Sanidad (1.050 millones más para cada conselleria), Vivienda (700 millones), Servicios Sociales (270 millones y Emergencias e Interior (160 millones).

Entre las medidas que plantean para ambos ejercicios y próximos presupuestos, en materia sanitaria proponen contratar 10.000 sanitarios, establecer la jornada de 35 horas, un nuevo modelo de atención primaria y activar un plan urgente para reducir las listas de espera y poner los quirófanos a pleno rendimiento.

Subida de 400€ a los profesores

En el ámbito educativo, que Morant ha situado como prioridad tras la huelga indefinida de los docentes, la propuesta del PSPV consiste en reforzar el Pla Edificant, reducir las ratios, contratar 10.000 docentes junto a una mejora salarial de 400 euros mensuales.

También crear 10.000 plazas en las universidades públicas y ofrecer 2.000 alojamientos públicos a los universitarios para afrontar el problema de acceso a la vivienda.

Morant ha reprochado a Llorca que haya anunciado este jueves que, a partir de la segunda quincena de julio la Generalitat empezará a transferir a los centros educativos una partida económica extraordinaria de entre 5.000 y 25.000 euros para la adquisición de equipos o materiales de climatización.

"Qué casualidad que lo haya anunciado solo una semana después de que el Gobierno haya aprobado un reparto de 200 millones para climatizar colegios", ha señalado, para subrayar que el dinero anunciado por el 'president' sale de las arcas del Estado y está condicionado a climatizar aulas.

En vivienda, los socialistas proponen crear el Pla Edificant Habitatge para ayudar a los ayuntamientos a movilizar suelo y llegar a edificar 20.000 viviendas de protección pública (VPP) permanentes.

Asimismo, plantean blindar las VPP como viviendas protegidas, ayudas al alquiler para jóvenes y rentas medias, declarar zonas tensionadas o prohibir la compraventa de vivienda que no tenga un uso residencial, así como regenerar barrios mediante un "plan antiguetos".

Publicidad institucional

En Emergencias, el PSPV pide recuperar la Unidad Valenciana de Emergencias, un fondo valenciano de resiliencia frente a las emergencias, revertir a gestión pública el servicio 112 y una estrategia de protección civil adaptada al cambio climático.

En el resto de áreas se proponen medidas como crear un bono cultural valenciano de 50 euros, un plan urgente de ampliación de la red de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), hacer de la Comunitat Valenciana "un territorio libre de fosas" de asesinados y represaliados por la dictadura franquista.

Y en Presidencia, los socialistas quieren "dignificarla" en materia de altos cargos y publicidad institucional, además de establecer un plan de normalización del uso del valenciano.