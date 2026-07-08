Nuria Roca, 54 años: "Mi infancia fue muy feliz. Mis padres se separaron, pero aprendí que no es un fracaso"

Nuria Roca Granell es una de las presentadoras de televisión más reconocidas de la actualidad en España y así lo avala con su magazín vespertino La Roca, que ha ido viento en popa en su quinta temporada, tras registrar un 4,7% de cuota media de pantalla.

La también escritora ya se encuentra de vacaciones, pero así se despidió de los telespectadores que la han acompañado cada fin de semana por la tarde: "Gracias por ser cada fin de semana más roqueros. Volvemos en septiembre. Sexta temporada".

La valenciana recibió a la revista ¡Hola! en su nueva casa de ensueño, un refugio ubicado en Candeleda, Ávila. Habló de los detalles de la vivienda, de su relación con Juan del Val tras 25 años juntos o incluso de su infancia.

De ella, recuerda que fue "muy feliz", "con unos veranos eternos, con ganas de volver al colegio". Y si hay un olor que le transporta a cuando era niña, ese es el del bocadillo de chocolate saliendo de la piscina.

Porque Roca nació en Moncada, una ciudad de 22.213 habitantes situada a tan solo 15 minutos de la capital. Pero tuvo que marcharse de su localidad natal para continuar con su trayectoria profesional.

Además, en la entrevista concedida a este medio, confesó que sus padres, profesora de instituto y notario, se separaron cuando ella era muy pequeña, aunque aseguró que siempre han tenido una relación fantástica.

De aquello aprendió que una separación "no significa nunca fracaso ni algo negativo". "Son etapas vitales", dijo, ya que la ruptura no fue una situación traumática para ella.

Aunque en aquella época (1975) no fuese lo habitual y la ley del divorcio no se aprobó hasta 1981, sus padres eran "muy modernos", según contó.

Nuria Roca estudió en la Universidad Politécnica de Valencia, titulándose en Arquitectura técnica en diciembre de 1993, pero, como se sabe, no terminó dedicándose a ello.

Su carrera y éxito en el mundo de la televisión empezó de manera casual.

Solía acudir a un programa de la televisión valenciana para recaudar fondos para el viaje de carrera y se presentó a una audición, animada por sus amigos. Finalmente, fue elegida para ponerse frente a las cámaras.

Debutó en televisión en 1994 en el extinto canal autonómico valenciano Canal 9, en el concurso La Sort de Cara. Después presentó el programa Fem tele (1998-2000).

En 1998 Chicho Ibáñez Serrador se fijó en ella para ser la cara de Waku Waku de TVE, en sustitución de Consuelo Berlanga.

El 31 de diciembre de 1999 tuvo el gran privilegio de abrir las puertas del nuevo año a toda España en las campanadas en TVE, junto a Ramón García. Ambos presentarían la posterior gala de bienvenida al 2000 junto a Andoni Ferreño y Mabel Lozano.

Ese mismo año condujo el show de parejas La casa de tus sueños para la cadena pública en horario estelar.

Nuria acumula hoy un millón de seguidores en Instagram y se ha hecho un hueco en la escaleta nacional. Desde octubre de 2021 presenta el magazín vespertino que lleva su propio nombre: La roca, en La Sexta.

Este verano, la presentadora no solo estrena casa en Ávila, sino que ya exhibe en sus redes sociales cómo está disfrutando de sus vacaciones; y es que no le hace falta más que "buenos amigos, buena comida, mucha cerveza, vino, tomates, flores, el mejor río...".

"Esto no ha hecho más que empezar!", escribió en un post de Instagram.