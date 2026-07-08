Nacho Vidal será juzgado en 2027 por la muerte del fotógrafo Abad, ocho años después de practicarle el rito del sapo bufo

El actor Nacho Vidal será juzgado el próximo 2 de junio de 2027, y los días posteriores, por la muerte del fotógrafo José Luis Abad durante la celebración del denominado 'rito del sapo bufo' el 28 de julio de 2019.

Como ha podido confirmar este periódico, el magistrado titular de la plaza 7 de la sección Penal del Tribunal de Instancia de Valencia instruirá la vista, tras ocho años después de practicarle el rito a la víctima.

La Fiscalía solicitó una pena de cuatro años de prisión para el actor, director y productor de cine porno Ignacio Jordá, como responsable de un delito de homicidio imprudente.

También reclama para una prima suya la misma pena, como responsable de idéntico delito, por la demora en avisar al 112 tras el desvanecimiento de la víctima.

Además, el ministerio fiscal pide que los dos procesados abonen 20.000 euros a cada uno de los tres hermanos de la víctima.

Según se desprende de la calificación, el actor era un reconocido consumidor de una sustancia comúnmente denominada 'veneno de sapo bufo', lo que para él era una especie de "medicina".

Publicitaba sus efectos y ventajas de manera pública. Sin embargo, no poseía ninguna titulación médica.

Ritual

El 28 de julio de 2019, en una vivienda de Enguera (Valencia), propiedad del encausado, éste dirigió un ritual con una pipa preparada para ingerir la sustancia.

Ese día se la administró en la boca al fotógrafo, de 49 años, sin calibración ni pesaje alguno; la encendió y comenzó a dar instrucciones del modo de realizar la ingesta, mientras que la prima, como una de las organizadoras, grababa el ritual con el teléfono de la víctima.

Pasados unos 30 segundos aproximadamente, se tambaleó, cayó al suelo, comenzó a convulsionar y su pecho y rostro cambiaron de color a un tono morado.

Pese a observar síntomas evidentes, ninguno de los encausados cesó el ritual hasta que el actor se dirigió a la víctima y comprobó que no respiraba.

Aunque se sabía la potencialidad lesiva de la sustancia y sus posibles efectos adversos, tampoco llegaron a alertar a los servicios de emergencias.

El actor estuvo durante 12 minutos reanimando a la víctima sin éxito alguno. A las 11:00 -20 minutos después del desvanecimiento-, se alertó a los servicios médicos mediante una llamada al '112'.

La autopsia de Abad determinó que la causa de la muerte fue una parada cardiorrespiratoria por una reacción adversa a drogas de abuso.

Acusación

La acusación particular, ejercida por el letrado Javier Vilarrubí, en representación de los hermanos de la víctima, también responsabiliza a Vidal y su prima de un delito de homicidio imprudente y solicita la misma condena de cuatro años de prisión.

Y añade un segundo delito contra la salud pública por el manejo de la referida sustancia tóxica, que eleva la petición de condena a los siete años.

Según sostiene, Vidal continuó el ceremonial, pese a que el protagonista seguía inconsciente, con temblor corporal y dificultad respiratoria, y señala que no llamaron a los servicios sanitarios hasta transcurridos veinte minutos.

En una grabación se observa que apenas pasaron 24 segundos de la ingesta de la sustancia hasta que empezaron las convulsiones.



La Audiencia de Valencia revocó en marzo de 2024 el archivo provisional de la causa seguida contra Vidal, por considerar que había suficientes indicios para juzgar a Vidal, su prima y un conocido de ambos, al que la acusación particular acusa de encubrimiento y pidió para él tres años de prisión (la Fiscalía no acusa a este último hombre).

Esta parte reclama a los tres acusados 150.000 euros como indemnización por el daño psíquico y personal causado.