La alcaldesa de Valencia declara a la jueza de la dana que nadie de la Generalitat la avisó del desbordamiento ni de la alerta

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha afirmado este miércoles ante la jueza de la dana que nadie de la Generalitat le avisó del desbordamiento de barrancos ni de la alerta a la población en la jornada de la tragedia, que dejó 17 personas fallecidas en las pedanías.

La primera edil, que comparece como testigo y ha entrado por el parking del juzgado, ha expuesto lo que pasó cronológicamente la mañana del 29 de octubre. A primera hora, la alerta amarilla pasó a naranja. En ese momento, sobre las 9:00 horas, llamó a la consellera de Interior, Salomé Pradas, para preguntarle por la previsión ante su preocupación con los colegios, que mantenían las clases.

La dirigente le dijo que le llamaría su número dos, Emilio Argüeso, para comentarle la situación. El secretario autonómico le transmitió que la situación estaba tranquila en la ciudad en cuanto a lluvias, de acuerdo con la previsión de la Aemet.

A las 10:00, sin embargo, Catalá se enteró de que la alerta naranja había pasado a roja y se extendía a toda la provincia. A las 10:20 convocó el Cecopal, que comenzó su reunión a las 11:00. Valencia fue el único municipio que tomó esta medida junto a Algemesí.

A partir de ese momento, los técnicos del Ayuntamiento hablaron con los de Emergencias de la Generalitat, pero "contacto político no hubo", ha dicho.

Por la tarde, cuando la Conselleria de Pradas convocó el Cecopi a las 17:00 horas, no hubo ninguna comunicación hacia Catalá, según ha aclarado ella misma. La comunicación seguía únicamente entre técnicos.

"Nadie me informa de que el Es-Alert se está redactando, ni preparando, solo me llega. La verdad es que no recuerdo el Es-Alert", ha señalado.

Supo de la inundación a las 20:04

De hecho, se enteró de la inundación en la ciudad -concretamente en el barrio de La Torre- 7 minutos antes de la alerta, a las 20:04, porque se lo comunicaron los bomberos, ha relatado.

Con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, habló por primera vez por teléfono ya de madrugada (a las 2:30), ha comentado. A las 23:13 intercambiaron un wasap en el que él le dijo algo así como "vale, esto es horrible".

Aporta los wasaps

Ya por la noche, el Ayuntamiento habilitó centros de recepción de gente, como La Petxina o la Alquería del Basket, ha señalado la alcaldesa, que ha apuntado que Policía Local les iba informando de todos los movimientos.

A partir de las 00 horas, ha añadido, empezó a tener llamadas con la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé y con su concejal vinculadas al cauce del río. También mantuvo llamadas con la alcaldesa de Xirivella, la del Saler, Mazón y Argüeso.

Cuando las pedanías del sur de la ciudad empezaron a sufrir las riadas, ha remarcado que envió autobuses para evacuar a la población de Pinedo y también a realizar rescates a la zona de la A-3, es decir, ya fuera del término municipal de València, y "tomando decisiones fuera" de su responsabilidad.

Catalá ha aceptado aportar sus wasaps y llamadas, con las facturas, de aquel día para probar las comunicaciones que mantuvo.

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