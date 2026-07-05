Emanuele, fontanero autónomo en Valencia: "Con el gas se gana dinero si tienes bastante trabajo, pero hay que estudiar"

"Hoy te voy a enseñar a ganar dinero fácil trabajando como fontanero". Así comienza su explicación Emanuele, fontanero autónomo en Valencia que, a través de su cuenta de TikTok, da consejos y explica cómo es el día a día de su empleo.

"Para hacer este trabajo solo necesitaremos el taladro, el analizador y el instalador de gas autorizado", comienza explicando. En este caso, el fontanero realiza la revisión periódica del gas de un domicilio y, mientras la explora, se ha dado cuenta de que falta la toma de combustión.

"Esto está instalado mal, el instalador sabe que tiene que ponerlo cuando lo instala, pero no lo pone y luego el cliente tiene que pagar", explica.

Tras realizar un agujero sobre el tubo de humos, el trabajador realiza un análisis de combustión para verificar que funciona correctamente. "Es obligatorio, no puedes instalarla y te vas", asegura.

En total, Emanuele ha tardado "unos 20 minutos" en hacer la prueba y arreglar todos los papeles necesarios con el cliente, un trabajo por el que cobra más de 200 euros, tal y como él mismo explica.

"En este trabajo hemos sacado una factura de 242 euros, que son 200 más IVA", detalla. En concreto, Emanuele desgrana la factura en 120 euros de trabajo y 80 de papeleo.

Sin embargo, aunque a priori pueda "parecer caro", el fontanero ha hablado con otros profesionales que hacen la misma tarea y lo cobran a un mayor precio. "He hablado con instaladores y hay gente que pide hasta 300 euros; yo he fijado mi precio en 200", subraya.

"Ahí es donde se gana con el gas, si tienes bastante trabajo se gana mucho. Me llaman empresas incluso porque tengo el analizador, yo les hago mi precio y luego ellos les ponen sus precios encima", explica.

Toda esta explicación y el detalle de cómo trabaja tiene como objetivo enseñar que se puede ganar dinero como fontanero haciendo otras tareas simples pero de gran rentabilidad.

Pero, Emanuele alerta sobre algo fundamental: "Hay que estudiar". "Si te sacas un carnet de instalador de gas mejor, porque el cliente está obligado a llamar a un instalador de gas", recalca.

Además, explica que ese trabajo "no lo puede hacer el fontanero" si no tiene la documentación que acredite para poder hacer esa instalación. "El fontanero no puede firmar el papel y no puede dar de alta la instalación".

Es esta la razón por la que el precio de este trabajo es tan elevado, tal y como detalla Emanuele. Por eso, el fontanero recomienda estudiar si los profesionales buscan abrirse a nuevas posibilidades laborales.