Alianzas, listas y primarias: los tres grandes frentes que debate Compromís para 2027 tras la vuelta de Mónica Oltra

La exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, fue proclamada este sábado candidata oficial de Compromís a la Alcaldía de Valencia. Y con su ratificación resuelta bajo el lema "Oltra València", la coalición afronta ahora un debate interno que podría tardar meses en resolverse: cómo presentarse a las elecciones autonómicas y municipales de 2027.

Las posibles alianzas con otras formaciones de izquierdas, la configuración de las listas electorales o el modelo de primarias son los grandes frentes que dividen ahora mismo a los tres partidos que integran la UTE electoral: Més, Iniciativa y VerdsEquo.

Cuestiones que no son nuevas, pues ya fueron fruto de discusión ante elecciones anteriores. Pero precisamente por eso, por la experiencia previa y el tiempo que costó llegar a un entente, en Compromís han decidido ponerse manos a la obra para que no les pille el toro.

Hace unos días constituyeron dos grandes grupos de trabajo con integrantes de las tres formaciones. La intención es que los equipos negociadores se reúnan semanalmente para tratar de acercar posturas y definir su hoja de ruta hacia las urnas.

El primero de ellos servirá para abordar el tema más sensible: la posibilidad de concurrir o no con otras fuerzas de izquierdas como Podemos o Esquerra Unida. O como lo definen en la jerga la interna: la "apertura de las listas".

Como ya adelantó EL ESPAÑOL, Iniciativa, el partido en el que milita Oltra, es partidario de ello; de crear una gran plataforma que "desborde Compromís" y en la que quepa toda la izquierda alternativa al PSOE. Y así lo ha dejado claro en varias ocasiones la ya candidata al Cap i Casal con su participación en distintos actos junto a líderes nacionales de estas formaciones.

Su primera aparición pública la hizo junto a Irene Montero -eurodiputada de Podemos- y Sira Rego -ministra de la cuota de Sumar-. Poco después asistió a reuniones con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, también de Sumar. Recientemente, además, celebró un acto junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

Gabriel Rufián y Mónica Oltra. Rober Solsona / EP Rober Solsona / EP

En Més, partido mayoritario de Compromís, sin embargo, son reacios a esta fórmula. El propio Joan Baldoví replicó a Oltra esta misma semana que lo importante era "desbordar las urnas" y no las siglas de la coalición.

Su formación se muestra favorable a incorporar en las candidaturas a representantes de movimientos sociales, pero siempre bajo la marca de Compromís.

No quieren oír ni hablar de aliarse con otras fuerzas con las que ya fueron de la mano en el pasado. Menos aún de hacer una "sopa de siglas" y que su nombre acabe diluido en una papeleta.

Y aunque en Valencia ciudad verían probable trabajar con otros partidos como EU, con quien la relación ha sido fluida a lo largo del mandato pese a haber quedado fuera del consistorio, no quieren que el escenario de la capital acabe condicionando el autonómico. Esto es, la lista a Les Corts Valencianes.

En las legislaturas pasadas, algunas negociaciones fueron especialmente complejas -sobre todo cuando gobernaron conjuntamente-, y ello ha hecho que muchos en el partido renieguen a día de hoy de tratar de llegar a un pacto o repartirse puestos con la formación de Ione Belarra.

Sin embargo, sería difícil que se presentaran de una forma al Ayuntamiento de Valencia y de otra a la Generalitat Valenciana. Por ello, en Més prefieren descartar por completo las alianzas con otros partidos; no abrir ese melón y limitarse a realizar algún fichaje de un independiente de la sociedad civil.

Joan Baldoví y Mónica Oltra. Rober Solsona / EP Rober Solsona / EP

En este contexto, cada uno de los partidos ya ha puesto sus condiciones sobre la mesa. Ya se han celebrado las primeras reuniones de este grupo de trabajo para abordar este asunto, pero por lo pronto no se ha conseguido avanzar en ningún sentido.

Listas y primarias

Y lo mismo ha sucedido con el segundo grupo de trabajo. Este se dedica a discutir otros temas: el primero, si la coalición realizará primarias para configurar sus listas y si estas seguirán el modelo que se ha aplicado hasta ahora.

En segundo lugar, si también habrá primarias para elegir al cabeza de cartel o se llevará a cabo un proceso diferenciado. Es decir: para votar a Mónica Oltra para el Ayuntamiento de Valencia y a Joan Baldoví para la Generalitat.

En tercer lugar, tendrán que acordar si mantienen sus "primarias abiertas". En los últimos años ha surgido un fuerte debate interno sobre si tendrían que conservar este formato que permite a cualquier ciudadano mayor de 16 años participar en los procesos de selección de candidatos, con independencia de si es militante o no.

Y por último, está previsto que discutan si mantienen la reserva de cuotas entre Més, Iniciativa y els Verds que hicieron en su momento para configurar las listas electorales o si finalmente se altera esa distribución en esta ocasión.

Varios integrantes de Compromís en el último acto de Oltra. Rober Solsona / EP Rober Solsona / EP

El diseño actual, más allá de obligar a las listas cremallera y paritarias, conserva determinados puestos para cada una de las fuerzas políticas. Esto quiere decir, por ejemplo, que si en las primarias el segundo candidato más votado fuera de Més, pero el reglamento determina que el puesto es para Iniciativa, este pasaría directamente a ocupar el tercer lugar.

El reglamento de primarias fija negro sobre blanco a quién corresponde cada uno de los puestos de la lista. Sin embargo, la militancia de cada partido ha variado en los últimos años: Més tiene cada vez más peso, mientras Iniciativa y els Verds han ido perdiendo afiliados.

Una circunstancia que los primeros podrían buscar utilizar a su favor. O al menos, será un órdago a utilizar en caso de que se enquiste la discusión de los otros puntos. Sin duda, un cúmulo de decisiones que aseguran un largo periodo de reflexión y negociaciones en Compromís.