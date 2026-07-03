Campus Ágora busca impulsar la mayor plataforma iberoamericana de MOOCs en español y portugués

La Universitat Politècnica de València, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Galileo de Guatemala han presentado Campus Ágora durante el Encuentro de Presidentes y Rectores de MetaRed 2026, celebrado en la Universidad de Costa Rica.

Se trata de una iniciativa que aspira a convertirse en la mayor plataforma de cursos masivos online (MOOCs) en español y portugués para las Instituciones de Educación Superior (IES) iberoamericanas, bajo un modelo de colaboración entre universidades.

El encuentro ha reunido a los máximos responsables de más de 1.800 instituciones de educación superior iberoamericanas integradas en MetaRed para definir las líneas estratégicas de la red en materia de transformación digital, emprendimiento universitario y sostenibilidad.

La presentación de Campus Ágora ha corrido a cargo del rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla, quien ha explicado los objetivos y el modelo de funcionamiento de esta iniciativa impulsada con el apoyo de MetaRed y de la Fundación Universia.

Durante su intervención, Capilla ha destacado que los cursos masivos online (MOOCs) "continúan registrando una elevada demanda y que la oferta de formación en español y portugués sigue creciendo, mientras que las plataformas internacionales actuales no están ofreciendo una respuesta suficiente a las necesidades de las instituciones de educación superior iberoamericanas".

Para dar respuesta a este escenario, las universidades promotoras han apostado por desarrollar una plataforma propia basada en tecnología Open edX, el estándar internacional de código abierto para la creación y gestión de MOOCs, que permitirá ofrecer una infraestructura compartida manteniendo la autonomía de cada institución.

El rector ha explicado que la Universitat Politècnica de València es una de las cinco universidades promotoras y "una de las instituciones que mayor aportación realizará al proyecto tanto en recursos técnicos como en contenidos formativos, gracias a su amplia experiencia en el desarrollo de formación online".

Asimismo, Capilla ha señalado que el acuerdo de constitución de Campus Ágora ya ha sido firmado. El proyecto contará con el apoyo de Fundación Universia para su puesta en marcha y funcionamiento durante los dos primeros años. Posteriormente, evolucionará hacia un modelo sostenible basado en las suscripciones y en la participación de las universidades adheridas.

Campus Ágora se ha concebido como una plataforma colaborativa que garantiza a cada universidad la autonomía para gestionar su imagen institucional, sus usuarios y sus certificaciones.

Además, permitirá la coexistencia con plataformas propias de formación online, ofrecerá libertad de incorporación y salida de las instituciones participantes y estará gobernada conjuntamente por las universidades promotoras y MetaRed, tal y como ha detallado la institución universitaria en un comunicado.

La iniciativa nace "con vocación de crecimiento" y permanecerá abierta a la incorporación de nuevas universidades iberoamericanas, con el objetivo de consolidar el mayor ecosistema universitario de formación abierta en español y portugués.