Los profesores valencianos, los primeros empleados públicos que verán reducida su jornada laboral a 35 horas semanales

Los profesores valencianos serán el primer gran colectivo de empleados públicos de la Generalitat que verán materializada la reducción de su jornada laboral a 35 horas semanales.

La Conselleria de Educación que dirige Mari Carmen Ortí presentó este martes a los sindicatos el nuevo decreto de horario del personal docente en la mesa sectorial. Una norma que sustituirá la actual Orden del 29 de junio de 1992 y que regulará las nuevas condiciones de trabajo del profesorado.

Entre las principales novedades, además de figurar la reducción de la jornada laboral semanal de 37,5 a 35 horas, también se disminuye el tiempo de permanencia obligatoria en los centros educativos, que pasará de 30 a 28 horas semanales, por lo que en la práctica se producirá una reducción del trabajo presencial.

El nuevo decreto, que ha estado sometido a consulta pública y ha recibido más de 400 alegaciones según explicó el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, deberá ahora pasar por un pleno del Consell para entrar en vigor, por lo que es cuestión de días que comience a aplicarse la reducción de jornada.

Se trata de la primera norma en la que se pone negro sobre blanco la reducción de la jornada laboral a 35 horas para un colectivo en particular. En el resto de ámbitos, ni siquiera se ha comenzado a negociar la medida en las mesas sectoriales, por lo que se da por hecho que los docentes serán los primeros en ver materializada la medida.

En la norma se introduce además una regulación más detallada de la estructura horaria. A modo de ejemplo, diferencia de forma clara entre horas lectivas, complementarias y de libre disposición con el objetivo de aportar mayor seguridad jurídica y una organización más clara del trabajo docente.

La normativa llega justo en un momento clave: la puesta en marcha de las 35 horas había quedado en los últimos días en el aire por la forma en la que planea la administración autonómica acometer este cambio laboral. Tal y como reveló EL ESPAÑOL, la Generalitat quiere aplicar esta medida sin contratar más personal.

En su lugar,es partidaria reducir la jornada laboral a los funcionarios pero a base de la "reorganización de efectivos" y con una "mejora de la eficiencia" de la plantilla actual. Es decir, que no se traduciría en nuevas incorporaciones para cubrir las horas que se dejaran de trabajar.

Lo que explicaría, además, la ausencia de una partida específica en los presupuestos autonómicos de 2026 -que se aprobarán a finales del mes de julio- para hacer frente a esta medida que el Consell busca que entre en vigor el 1 de enero de 2027.

Desde la Generalitat expusieron en la Mesa General del pasado mes de abril cuál es la situación de las arcas autonómicas, cómo ha crecido el empleo público en los últimos años y qué porcentaje de presupuesto representan ya las nóminas de los empleados públicos año tras año.

Por un lado, las subidas salariales acumuladas aprobadas por el Gobierno de España suponen un impacto de 611 millones de euros en las cuentas. Por otro, el número de funcionarios de la Generalitat ha crecido a 160.198 personas en 2025.

Un escenario que provoca que el Capítulo I del presupuesto -el dedicado al pago de los sueldos- supere los 9.300 millones de euros y por el que la administración considera que la jornada de 35 horas debe abordarse mediante "mejoras de eficiencia, reorganización y redistribución de recursos dentro del propio capítulo de personal".

Desconexión digital

Aunque todavía no está aprobado, el decreto de horario de personal es, según el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, "una mejora objetiva de las condiciones laborales del personal docente de la Comunitat Valenciana".

Tras reunirse con los sindicatos este martes, Ortega aseguró que la propuesta sobre la mesa recogía "muchas de las reivindicaciones de los profesionales desde hace años".

Tras el encuentro en la mesa sectorial, la Conselleria destacó que la norma incorpora avances en la simplificación administrativa, especialmente en la gestión del control horario y de las ausencias, que pasarán a realizarse mediante aplicaciones corporativas con garantías reforzadas de confidencialidad y protección de datos.

La norma también contempla medidas específicas para colectivos concretos, como los docentes mayores de 55 años, personas con discapacidad igual o superior al 50% o aquellos afectados por enfermedades graves.

Entre las cuestiones negociadas con los sindicatos, el texto recoge de forma expresa el derecho a la desconexión digital, de modo que el profesorado no estará obligado a atender comunicaciones fuera de su horario de dedicación al centro.

Asimismo, se flexibiliza la presencialidad en los centros educativos al delimitar qué tareas deberán realizarse obligatoriamente de forma presencial ycuáles podrán desarrollarse fuera del centro. El decreto también ordena la cobertura de ausencias y bajas médicas y busca reforzar la seguridad jurídica del profesorado dentro del aula.