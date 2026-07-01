Pérez Llorca asume los tiempos de Génova y aleja el congreso: señala septiembre para la candidatura autonómica

Juanfran Pérez Llorca ha asumido el calendario de Génova para la confirmación de las candidaturas autonómicas, incluyendo la suya, y con la idea de congreso regional ya lejana.

"Cada partido tiene sus tiempos. El partido ha establecido que primero anunciará los candidatos a las capitales de provincia en julio y en septiembre serán los autonómicos. Mientras tanto, mi obligación es cumplir con la misión de trabajar todos los días para mejorar la calidad de vida de los valencianos", ha afirmado el presidente de la Generalitat este miércoles.

Estas palabras del jefe del Ejecutivo valenciano resultan de importancia. Como ha publicado EL ESPAÑOL, la ratificación de Pérez Llorca como candidato se prevé -salvo sorpresa o cambio de parecer- para septiembre en un momento en el que se alimentan a la interna las dudas de la dirección nacional sobre él.

A ello se añade que el escenario de los congresos regionales aparece ahora como mucho más complicado. Génova llegó a tener un calendario encima de la mesa para la celebración de los cónclaves. Primero desbloqueó el catalán, que llevaba tres años de retraso y que tuvo lugar el pasado fin de semana.

Después de verano iba a llegar una segunda tanda que finalizaría con el de Madrid en noviembre. Aquí se incluía el del PPCV, como ha venido informando este periódico. Pero ya no. Unos congresos, y menos uno conflictivo como el valenciano, no encajan ahora mismo en la estrategia de no tocar nada ante el riesgo de un adelanto de las elecciones generales por parte de Pedro Sánchez.

El propio secretario general del PP, Miguel Tellado, echó balones fuera en su última visita a la Comunitat. "No hay fecha. Cuando llegue el momento de las convocatorias electorales se tomarán las decisiones oportunas", afirmó. Algo que se interpretó como que el cónclave valenciano se celebraría tras los comicios autonómicos.

Ahora, las manifestaciones de Pérez Llorca van en esa línea. Así que asumido que un cónclave va a ser muy difícil, lo que faltan por despejar son los plazos y el cómo. Respecto a lo primero, el debate se había reabierto este martes por unas palabras de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien se mostró el martes "convencida" de que antes del próximo 18 de julio, día en el que el PP proclamará a los candidatos a alcalde de todas las capitales de provincia españolas, se oficializarán también las candidaturas autonómicas.

Para muchos dentro del partido sería lógico que el debate se zanjara ya debido a las divisiones y movimientos que está habiendo dentro de la organización valenciana. Especialmente del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, quien se encuentra tejiendo alianzas en todo el territorio para, o bien aparecer como un liderazgo alternativo al de Pérez Llorca o, como mínimo, evidenciar los apoyos orgánicos con los que cuenta a modo de fuerza.

Sin embargo, por el momento -y salvo nuevos cambios de parecer- no parece que a Génova le afecte este ruido o el desgaste que suponga para el PP en un territorio tan clave como la Comunitat Valenciana. La meta de Feijóo solo es estar preparado ante unas generales y que nada desvíe el foco. Esto significa ir cerrando las cuestiones internas de partido según considere. De ahí que, por ejemplo, optara por no reforzar públicamente a Pérez Llorca todavía en el almuerzo organizado por Mompó en Sueca este pasado mes.

Pérez Llorca, en todo caso, no hace patente su preocupación sobre el asunto públicamente. Ni la escasez de gestos de respaldo de Feijóo hacia él ni los que pueda tener o no Tellado en la presentación que le hará el próximo 9 de julio en un desayuno de Fórum Europa que protagoniza el presidente de la Generalitat.

"Yo tengo muchos gestos de mi partido todos los días. Imagínese qué gesto fue que Feijóo me pidiese ser presidente de la Generalitat. No sé si habrá un gesto que supere eso", ha comentado este miércoles.