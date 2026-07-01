El Gobierno valenciano otorga las primeras 210 ayudas directas a familiares de 89 víctimas de la dana

El Gobierno valenciano comenzará a otorgar en las próximas semanas las primeras ayudas directas a familiares de las 230 víctimas de la dana anunciadas por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el pasado febrero.

Se trata de las indemnizaciones por cantidad de 80.000 euros habilitadas por familiar víctima de la tragedia. La apertura del plazo de solicitud se produjo el 26 de febrero y finalizó el 25 de mayo.

El Ejecutivo autonómico ha resuelto de forma definitiva las primeras 210 ayudas, que se corresponden con un total de 89 fallecidos porque algunas de las víctimas mortales presentan varios beneficiarios, tal como informan desde la Generalitat.

Los 80.000 euros por víctima son a repartir en partes iguales entre los beneficiarios que hayan solicitado la ayuda y tengan derecho: el cónyuge no separado legalmente o la persona que mantuviera análoga relación de afectividad; los hijos de la persona fallecida, así como los hijos que, no siéndolo del fallecido, lo fueran de la persona contemplada como cónyuge o pareja; y, en su defecto, los padres.

Si no existieran todos los familiares enumerados, podrán acceder a la ayuda los ascendientes de segundo grado y, en último término, los hermanos.

De acuerdo con los criterios establecidos, en caso de incapacidad absoluta declarada por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), y causada directamente por la dana, será beneficiaria la persona declarada en dicha situación.

270 propuestas provisionales

La Generalitat también ha emitido las propuestas provisionales de resolución de 270 solicitudes de ayuda correspondientes a familiares de víctimas de la dana, lo cual supone que las peticiones hayan ascendido a un total de 480.

Estas propuestas están pendientes de resolución definitiva por parte de la Dirección General de Víctimas y Afectados del Comisionado para la Recuperación. Cuando finalice el plazo establecido legalmente para efectuar alegaciones, se revisarán las que corresponda.

El Consell aprobó el pasado 20 de febrero el decreto que fijaba las bases reguladoras y el procedimiento de concesión directa de las ayudas. Las familias tuvieron un plazo de tres meses para presentar sus solicitudes.

En aquel momento, la Generalitat dirigió un escrito al juzgado encargado de la dana en el que solicitó la información sobre las personas fallecidas reconocidas por el juzgado (230) "con el fin de garantizar la correcta tramitación de las ayudas".

Éstas son compatibles con otras subvenciones e indemnizaciones procedentes de administraciones públicas o entidades privadas, como seguros. Además, no tributan en la declaración de la renta.