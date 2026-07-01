La Audiencia de Valencia absuelve a 'El Jincho' y otro rapero acusados de agredir sexualmente a una menor

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha absuelto a los raperos David Calvo, conocido como 'El Jincho', y 'Osiris El Enemy' de agredir sexualmente a una menor con discapacidad tras un concierto.

La Sala considera que, tras el examen de las declaraciones, las pruebas periciales y testificales y el resto de elementos, concurren elementos objetivos que generan una "duda razonable sobre los hechos denunciados o sobre la existencia de alguno de los elementos que constituyen el delito".

Así, aprecia contradicciones entre las diferentes declaraciones de la víctima. La primera de ellas, prestada ante la Policía, y la segunda, ante los forenses, "difieren radicalmente" en cuanto al lugar en el que ocurrieron las agresiones.

En concreto, de si ocurrieron en una misma habitación o en dos cuartos diferentes localizados en distintos pisos del hotel en el que se alojaban los cantantes, al que acudió la víctima y una amiga tras el concierto.

La Sala destaca las declaraciones testificales de la amiga de la denunciante, que se encontraba en una de las habitaciones, que afirmó en el juicio que no "presenció ningún hecho de violación" y que "no vio nada grave", junto a la testifical prestada por el recepcionista del hotel, quien explicó que la menor mantuvo una interacción "normal" con él cuando le pregunto dónde podía adquirir comida sin solicitarle auxilio, protección o asistencia.

En este aspecto la Sala puntualiza que, "sin prejuzgar cuál pudiera ser la reacción esperable de una persona que afirma haber sufrido un agresión sexual", esta conducta constituye un dato objetivo a la hora de analizar la coherencia del relato y la secuencia temporal de los hechos denunciados.

También valoran los magistrados como un elemento probatorio objetivo las imágenes de la grabación de las cámaras de seguridad del establecimiento, en las que no se aprecian signos externos de coacción o violencia en la entrada y la salida de la menor y los dos hombres, y los mensajes que la denunciante envió a uno de los cantantes horas después de los hechos, en los que le manifestaba su interés por ir a Madrid, donde se encontraban los artistas.

El tribunal detalla por último que no se puede concluir que los dos hombres conocieran que la denunciante era menor de edad debido a que era algo excepcional su presencia en la zona VIP del concierto al que, inicialmente, no podían acceder menores.

Por todo ello, la Sala absuelve a los dos cantantes, al considerar que existe una duda racional sobre cómo ocurrieron los hechos, duda que debe resolverse en favor de los dos acusados. La sentencia no es firme y contra ella se puede presentar recurso de apelación.

La Fiscalía pedía 13 años de cárcel

'El Jincho', y 'Osiris El Enemy' se enfrentaron el pasado 18 de junio al juicio. La Fiscalía pedía 13 años de prisión para ambos y, alternativamente, 4 años de cárcel.

Durante la sesión declaró la joven denunciante, que actualmente tiene 20 años, una discapacidad del 41% y una dependencia reconocida de grado 1. En el momento de los hechos tenía 17 años. A las preguntas de la Fiscalía, la acusación y los abogados de los acusados, relató que el 4 de noviembre de 2023 fue de concierto a la Sala Repvblicca de Mislata (Valencia) con una amiga.

El primer contacto con los raperos lo mantienen porque estaban en la zona VIP. Cuando acabó el concierto, señaló, se fueron a un hotel de Valencia porque se lo propusieron ellos. Se desplazaron, dijo, en un coche con unos amigos suyos.

Según narró, Osiris le invitó a su habitación y ella entró. Allí le "cogió de los brazos" y, pese a que le pidió que le "dejara en paz varias veces", al final mantuvieron relaciones sexuales. Hubo, señaló, penetración vaginal. "No me marché porque no podía", insistió.

La droga

Previamente, aseguró, le metió droga en el vaso de alcohol que estaba consumiendo y le obligó a bebérselo. Su amiga, mientras, estaba en la habitación de 'El Jincho', donde mantuvieron relaciones sexuales.

"Yo me quería ir. Él me insistía en que me quedara, pero me fui a la habitación donde estaba mi amiga como pude, mareada. Llegué allí. Me abrió la puerta 'El Jincho'. Estaba desnudo y me senté con él en la cama. Mi amiga estaba en el baño. Le dije que quería que saliera para irnos. Me cogió de la cabeza y me obligó a hacerle una felación. Cuando mi amiga salió del baño lo vio y se enfadó mucho", explicó.

En aquel momento, comentó, las dos se querían ir pero no tenían dinero ni batería en el móvil. Así que se fueron a la habitación de su manager a cargar los móviles y ella volvió a la habitación de Osiris a pedirle dinero. Él le dijo, ha comentado, que si mantenía relaciones con él le pagaba.

En aquel momento se fueron y bajaron a la recepción, donde preguntaron por un sitio en el que comprar comida. Luego se volvieron en taxi a casa de su amiga.

La relación con los acusados, admitió, no la cortaron en los días inmediatamente posteriores. Osiris, dijo, le pidió inicialmente que se fuera a Madrid con él y ella accedió porque, indicó, no quería que sus padres se enteraran de lo sucedido -la agresión y el consumo de drogas-.

Finalmente no se fue. Al día siguiente acudió al hospital y tres jornadas más tarde denunció los hechos a la Policía, que la encontró en la casa de una amiga.

El día en el que sucedió la presunta agresión sexual, detalló, se había tomado su medicación. Era un antipsicótico. Tanto la Fiscalía como la acusación sostuvieron que eso, unido al alcohol y la cocaína, supone que tuviera las funciones cognitivas anuladas y que le fuera muy difícil negarse a nada.

Falso testimonio

Posteriormente llegó el turno del interrogatorio a su amiga, quien evitó ratificar totalmente su declaración inicial ante la Policía y el juzgado. El tribunal le acabó avisando de que iba a deducir falso testimonio contra ella, tal como pidió previamente la acusación.

Mientras en esas declaraciones previas contó, al igual que la víctima, que al salir del baño en la habitación de 'El Jincho' vio cómo la menor le hacía una felación, en el juicio comentó que no vio "nada grave" ni tampoco lo recordaba.

Su interrogatorio estuvo plagado de contradicciones. Desde que se ratificaba en su relato ante la Policía y el juzgado "porque será verdad" a que no se acordaba de casi nada y a que no presenció "ningún hecho de violación". "Muchas cosas que sentí en ese momento no las sentí de la misma manera después. Noté luego que mi amiga me había manipulado", afirmó al principio.

"Ellos estaban en la cama, no sé. Puede ser que sea verdad la felación. Yo no he mentido en ningún momento", comentó después para sorpresa de la sala.

Los acusados dicen que fue consentido

Tras los testimonios de las jóvenes llegó el de los acusados. Según Osiris, subieron todos a la habitación desde la recepción. "Nos estuvimos besando y cuando íbamos a pasar a mayores me dijo que tenía la regla. Se fue al baño y yo no quería nada más porque con la regla me da cosa. No mantuvimos relaciones sexuales. Yo nunca la obligué. Ella quería estar conmigo. Desconozco por qué puso esta denuncia y no sabía su edad ni le metí nada de droga", apuntó.

Por su parte, 'El Jincho' indicó que tuvo relaciones sexuales con la amiga de la denunciante. "Yo no estaba desnudo, estaba con un pantalón corto. No hubo felación. Mintieron las dos. Les dije que se fueran de la habitación porque quería descansar. No sé quién las invitó. Me las encontré en la puerta del hotel y al ver a una receptiva le dije que se subiera conmigo. Tuve sexo consentido. No le quité el móvil a la amiga. No tuve contacto con ella salvo decirle que si quería comer una hamburguesa", explicó.