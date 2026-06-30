El Tribunal Supremo absuelve a Arturo Torró de la condena de tres años y medio de cárcel un año después de su muerte

El Tribunal Supremo ha absuelto al exalcalde del PP en Gandía, Arturo Torró, fallecido en el mes de febrero de 2025, de la condena de tres años y medio impuesta por la Audiencia de Valencia contra el que fuera primer edil de la localidad.

Así lo recoge la sentencia emitida por el órgano judicial de este mismo martes a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Una resolución en la que también se absuelve a Ricardo Manuel Faura de la condena que se le había impuesto. Ambos ya han fallecido en la actualidad.

El Tribunal ha decidido absolver a ambos tras estimar el recurso interpuesto por la representación legal de los herederos de Faura y de la mercantil Comarques Central Televisió.

En cuanto al caso por el que ambos fueron condenados, en el año 2023, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Torró por un delito de malversación en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual entre los años 2012 a 2015 en el consistorio, el llamado 'caso Tele7'.

El exalcalde cerró la televisión municipal, Gandia TV, tras la victoria del PP en las elecciones municipales de 2011 y la adjudicó a una empresa privada.

Junto a la pena de cárcel, la Audiencia de Valencia le reclamaba el pago de una indemnización solidaria junto a Ricardo Manuel Faura, exadministrador de la mercantil Comarques Central Televisió, de 135.812,50 euros al Ayuntamiento de Gandía.

Faura también fue condenado a un año y nueve meses de prisión como cooperador de la malversación.

Además, la Audiencia impuso a Arturo Torró una inhabilitación absoluta de seis años y seis meses. Por otro lado, el tribunal absolvió de los hechos delictivos a las otras cinco personas acusadas en el procedimiento.

Ahora, el Tribunal Supremo ha absuelto a ambos más de tres años después de que la Audiencia de Valencia impusiera la condena.

Sentencia de la Audiencia

Según la sentencia de la Audiencia, los magistrados consideran probado que el entonces alcalde y el empresario condenado acordaron el 10 de febrero de 2013 por escrito resolver el contrato que ambas partes habían firmado dos años antes.

En ese documento, se pactó que Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) -la sociedad anónima de capital íntegramente municipal presidida por el alcalde que había encomendado el servicio de televisión local al empresario- pagaría medio millón de euros "en compensación al contratista de las obligaciones económicas que le son propias".

En ese contrato se estipulaba que el empresario se comprometía a no emitir hasta 2016 programación de carácter político en la ciudad de Gandía y que, para hacerlo, debería consensuarlo con el Ayuntamiento.

Pero según el tribunal, las "verdaderas razones" de la resolución del contrato residían en el interés de Arturo Torró en finalizar la relación con el empresario y en que, una vez finalizada esa relación, la televisión "no incluyera dentro de la actividad televisiva que pudiera seguir desarrollando como licenciataria de TDT en la comarca programas de contenido político que no estuvieran supervisados por el Ayuntamiento de Gandía".

Arturo Torró

Arturo Torró, exalcalde de Gandía entre 2011 y 2015, fue asesinado durante la noche del 19 de febrero de 2025. Sin embargo, el crimen continúa sin resolverse.

Su cuerpo fue localizado en el arcén de la autovía A-38, a la altura del término municipal de Xeresa (Valencia), junto a su vehículo. Presentaba un disparo en el pecho y signos de forcejeo. La investigación determinó que el arma utilizada era de pequeño calibre.

Según la propia investigación policial, antes de que se encontrara el cuerpo, Torró había contactado telefónicamente con su pareja mientras circulaba por la autovía. Posteriormente, fue ella quien acudió al lugar y lo encontró sin vida dentro del vehículo.

La investigación quedó a cargo de la Policía Nacional, que realizó inspecciones oculares, analizó las cámaras de seguridad de la zona y revisó los vehículos que circularon por ese tramo de la autovía durante la franja horaria en la que se produjo el crimen.

Arturo Torró falleció a los 62 años. Además de su trayectoria como empresario, fue alcalde de la localidad de Gandía entre 2011 y 2015 y presidente local del Partido Popular hasta 2016.