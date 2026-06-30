Tensa declaración de Mompó: la jueza de la dana le reprocha sus "olvidos" y las defensas la acusan de querer forzar sus respuestas

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, a su llegada a los juzgados este martes. Rober Solsona / EP

La segunda declaración del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ante la jueza de la dana se ha desarrollado con tensión. Ésta le ha reprochado sus "olvidos" sobre las conversaciones que mantuvo la tarde de la tragedia, mientras las defensas de los investigados han acusado a la magistrada de querer "forzar" las respuestas del dirigente popular.

Mompó se ha enfrentado de nuevo al interrogatorio ante el juzgado como testigo este martes. La primera vez fue el 17 de julio del año pasado. Entonces sostuvo que no mantuvo contacto con alcaldes de L'Horta Sud el día de la inundación y que no le avisaron de incidentes en el área metropolitana de Valencia.

Aseguró que hasta las 19:00 horas no pudo tener información del barranco del Poyo, afirmó que sabía que en Utiel se estaban realizando rescates y que si no se habló en el Cecopi de la situación de l'Horta Sud hasta después de las 20:11 es porque los técnicos "no nos dijeron nada".

Asimismo, negó que hablara con el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón sobre el mensaje Es-Alert antes de su envío a las 20:11 horas.

Sin embargo, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado -también del PP- aseguró que a las 18 horas del 29 de octubre llamó al presidente de la Diputación para advertirle de que el barranco estaba en una situación "extraordinaria". Una hora más tarde, sobre las 19 horas, contactó al exnúmero dos de Emergencias Emilio Argüeso para decirle que la zona estaba inundada y que creía que había una víctima.

Hasta ese momento no había hablado con él y con Pradas no llegó a hacerlo. "La idea de llamar a Argüeso fue por ser el segundo de Emergencias. No sabía que había Cecopi", dijo.

Folgado explicó que llamó a Mompó por ser el presidente de la Diputación y por si sabía algo más de dónde venía el agua, por si tenía más información. Respecto a Argüeso, señaló que le contactó por ser la persona más rápida para contactar de Emergencias. En anteriores emergencias no había hablado con Argüeso, puntualizó.

Estas manifestaciones de Folgado llevaron a la jueza de la dana a citar de nuevo a Mompó. Pero las preguntas de este martes han ido dirigidas tanto a esta contradicción como a otras que se están produciendo en la instrucción.

La última, la ocurrida entre la vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, y la exalcaldesa de Chiva, Amparo Fort. La primera desmintió este lunes a la segunda ante la jueza sobre sus conversaciones el día de la tragedia. Así, aseguró que no hablaron a primera hora de la tarde y que sólo cruzaron wasaps a partir de las 19:30 horas, cuando Mazzolari se enteró de las inundaciones.

La exalcaldesa de Chiva -del PP igualmente- expuso en su declaración del pasado 22 de mayo que Mazzolari la llamó sobre las 15:00 del 29 de octubre para preguntarle por la situación del barranco de la localidad.

“No hablé con ella, ni le llamé ni me llamó. La sorprendida soy yo de que ella declare eso”, afirmó la vicepresidenta de la Diputación de Valencia.

Mompó, por su parte, ha señalado que no escuchó al diputado provincial responsable del Consorcio de Bomberos, Avelino Mascarell, en la reunión del Cecopi decir nada sobre la emergencia que estaba ocurriendo en la localidad de Chiva después de que su alcaldesa hablara con él.

Enfado de la magistrada

Su declaración inconexa y poco precisa ha provocado un evidente enfado de la magistrada y tensión en el interrogatorio, según fuentes conocedoras de la comparecencia. En un momento dado, el abogado de Argüeso ha acusado a la jueza de querer "forzar" las respuestas de Mompó, quien ha justificado en varias ocasiones que no se acordaba de muchas cosas por el tiempo transcurrido.

"No lo recuerdo. Será verdad. Si dice que habló conmigo lo haría", ha comentado el presidente de la Diputación respecto a la llamada de la alcaldesa de Torrent en la que le avisaba del desbordamiento del barranco de l'Horteta, tributario del Poyo.