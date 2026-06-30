La Policía Nacional identifica a un asesor del Gobierno por hacer campaña contra los 'Gay Games' en la inauguración

Evento de inauguración de los 'Gay Games' en Valencia el pasado sábado Ayuntamiento de Valencia

La Policía Nacional identificó a un asesor de la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana por hacer campaña contra los Gay Games en la inauguración.

Un grupo de activistas de Lambda, entre los que se encontraba Damián López, estaba el pasado sábado repartiendo folletos informativos sobre la polémica que ha envuelto a los juegos, según avanzó Las Provincias.

López aseguró a EL ESPAÑOL que la Policía únicamente les pidió el DNI porque alguien les había llamado, según su versión, y sin llegar a realizar ningún parte.

"Me acerqué a los agentes que estaban hablando con otros participantes de la campaña para ver qué pasaba. Fueron muy amables, les dimos el DNI y cuando les explicamos lo que estábamos haciendo nos dejaron continuar", añadió.

Al respecto, señaló que no había ninguna concentración ni ninguna llamada a la no participación en el evento, solo "una campaña de sensibilización donde se explica a los participantes la situación actual de nuestros derechos en la Comunitat Valenciana".

En este sentido, denunció que "por primera vez en la historia, los Gay Games han sido organizados por el gobierno local y no por el colectivo", que decidió no participar debido a que el Ayuntamiento está gobernado por PP y Vox, a los que acusan de "recortar" los derechos del colectivo.

"El PP y Vox se han apropiado de los juegos. Nosotros lo que boicoteamos es el vaciado de contenido. Es un evento más de turismo que de activismo", lamentó el también asesor de Pilar Bernabé en la delegación de Gobierno.

"Muchas personas se acercaron a hablar con nosotras, mostraron su apoyo y compartieron que desconocían parte de esta realidad. Les animamos a disfrutar de la ciudad, una ciudad maravillosa, pero también consideramos fundamental que quienes nos visitan conozcan lo que está ocurriendo", señaló, al tiempo que consideró que "los derechos que hoy defendemos son fruto de muchos años de lucha, esfuerzo y movilización".

En los folletos repartidos, en inglés, puede leerse: "mientras disfrutas del evento, recuerda que aquellos que lo patrocinan respaldan la derogación de nuestros derechos desde 2024".

"Han mutilado la ley trans regional, exponiendo a nuestra comunidad a más violencia y dejándonos sin protección en las calles", añade. Además, apunta a la federación de los Gay Games a la que acusa de "mirar hacia otro lado".

Damián López, además de trabajar para Pilar Bernabé, es taekwondista y activista destacado por los derechos LGTBIQ+. Es miembro del comité nacional del PSPV y secretario LGTBI de la ciudad de Valencia.

De hecho, formó parte del equipo que consiguió que los Gay Games eligieran la capital del Turia como sede para la celebración del evento.