La vicepresidenta de la Diputación contradice a la alcaldesa de Chiva: dice que no la llamó la tarde de la dana

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, ha desmentido este lunes ante la jueza de la dana a la exalcaldesa de Chiva, Amparo Fort, sobre sus conversaciones el día de la tragedia. Así, ha asegurado que no hablaron a primera hora de la tarde y que sólo cruzaron wasaps a partir de las 19:30 horas, cuando Mazzolari se enteró de las inundaciones.

La exalcaldesa de Chiva -del PP, al igual que la vicepresidenta de la Diputación- expuso en su declaración del pasado 22 de mayo que Mazzolari la llamó sobre las 15:00 del 29 de octubre para preguntarle por la situación del barranco de la localidad.

“No hablé con ella, ni le llamé ni me llamó. La sorprendida soy yo de que ella declare eso”, ha afirmado la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, según fuentes conocedoras de la testifical.

Ha comentado que sí cruzó wasaps con la regidora. A las 19:37 horas, ha indicado, envió a Amparo Fort un vídeo con imágenes de À Punt para preguntarle si era Chiva. Ésta le respondió con un audio -que ha reproducido ante la jueza- diez minutos después.

Allí le comunicó la grave situación y que había gente desaparecida y cortes de luz. Mazzolari ha dicho que entonces contactó con la alcaldesa de Bétera para que mandara a la UME, pero le contestó que era imposible porque las carreteras estaban cortadas.

La vicepresidenta de la Diputación ha aportado la lista de sus llamadas y mensajes del día de la catástrofe, que ahora tendrán que ser cotejados por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ).

En su testifical ha insistido en que fue a partir de las 19:30 cuando se enteró de las inundaciones viendo la televisión. "Cuando salieron las imágenes de Chiva le escribí a la alcaldesa", ha señalado.