Mónica Oltra dice que hay que "desbordar las siglas" y Joan Baldoví replica: "Lo importante es desbordar las urnas"

Con apenas una hora de diferencia, este lunes el portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y la candidata a la Alcaldía de Valencia, Mónica Oltra, se han referido de forma distinta a cómo debería presentarse la coalición a las urnas en 2027.

La exvicepresidenta de la Generalitat ha reclamado en un desayuno de Nueva Economía Fórum en Madrid la necesidad de configurar candidaturas de progreso que "desborden las siglas", dado que son necesarias "salidas colectivas y no individuales".

Minutos después, Baldoví ha puntualizado que más que "desbordar las siglas, lo importante es desbordar las urnas para posibilitar el cambio político en tierras valencianas". Un objetivo que, a su juicio, "no podrá hacerse sin Compromís", por lo que ha reclamado de alguna manera el voto de los desencantados con el PSOE.

"Compromís tiene que ser el 'pal de paller' (el mástil que aguanta la casa común) que aglutine esa gran coalición ciudadana, la casa común de los desencantados del PSOE y de todos los que quieran un cambio político", ha asegurado tras la presentación de enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat de 2026.

En este sentido, el diputado autonómico y futuro candidato de Compromís a la Generalitat Valenciana ha negado que exista resistencias dentro de su partido -Més- a formar esa alianza de izquierdas: "De ninguna de las maneras", ha dicho.

"Si alguna cosa ha demostrado Compromís es su elasticidad a la hora de interpretar qué es lo que conviene en cada momento. No me siento aludido ni apelado, yo creo que son los órganos de Compromís donde tendremos que decidir de qué manera abordamos estas elecciones", ha agregado.

Se refería así a las referencias que se habían hecho en Madrid durante ese desayuno informativo a las resistencias de algunos sectores de la UTE electoral formada por Iniciativa, Més y VerdsEquos a ejecutar ese desborde de siglas.

El diputado y portavoz de Iniciativa, partido en el que milita Oltra, Carles Esteve había admitido que el trabajo que se estaba haciendo en estos momentos era "más interno" debido a que algunas "partes" de Compromís "se resisten a la obviedad de desbordar las siglas". Una clara alusión a Més, formación mayoritaria y en la que milita Baldoví.

De esta manera, Compromís ha vuelto a evidenciar este lunes sus diferencias internas sobre la estrategia electoral que deben seguir de cara a 2027. Y todo, apenas a cinco días de que se celebre la asamblea en Valencia ciudad para proclamar a Mónica Oltra como candidata a la Alcaldía de Valencia.

Las dos fórmulas

Desde hace semanas, Oltra ha venido defendiendo la necesidad de "desbordar las siglas de Compromís" para ampliar el espacio político valencianista y de izquierdas a través de alianzas con otras formaciones como Esquerra Unida o Podemos, y en la que también se incorpore gente de los movimientos sociales.

Al respecto, no existirían diferencias entre las dos formaciones mayoritarias que integran Compromís -Més e Iniciativa-, cuyo suelo electoral en Valencia ciudad está relativamente asentado. En las últimas elecciones logró 9 concejales, igual que en 2015. En 2019, incluso, lo superó y obtuvo 10 ediles en el Ayuntamiento.

Las últimas encuestas encargadas por la coalición no les otorgan una intención de voto que difiera en exceso de estos escenarios, por lo que la entrada al consistorio estaría garantizada para varios representantes de Compromís.

Sin embargo, el foco del conflicto radica en Les Corts Valencianes. La formación Més es partidaria de presentar las siglas de Compromís en solitario al parlamento autonómico o, en el mejor de los casos, integrar a EU en sus listas de Castellón, Valencia y Alicante. Pero no a Podemos.

La experiencia de las legislaturas pasadas, en la que algunas negociaciones fueron especialmente complejas -sobre todo cuando gobernaron conjuntamente-, ha hecho que muchos en el partido renieguen de tratar de llegar en un futuro a un entente con la formación de Ione Belarra.

Esto es, que el escenario autonómico no replique el municipal. Y todo a pesar del peso que tiene la capital en el resultado de Les Corts: uno de cada tres votos de Compromís procede de Valencia ciudad.

El contraste de este lunes no es menor. Oltra y Baldoví están llamados a formar el ticket electoral de Compromís en 2027, pero sus respectivas organizaciones mantienen desde hace meses una discrepancia de fondo sobre la manera de acudir a las urnas.