Confirmado por la ley: multas de hasta 200.000 euros por dejar solo a tu perro en un coche expuesto al calor

En verano, el calor afecta a personas y mascotas. Para evitar que los perros sufran ante el calor extremo o conductas negligentes de los dueños, la Ley de Bienestar Animal sanciona a aquellos que dejen a un perro solo dentro de un vehículo expuesto a altas temperaturas extremas.

Tal y como establece la normativa, este comportamiento se considera una práctica peligrosa que puede provocar sufrimiento grave, golpes de calor e incluso la muerte del animal en pocos minutos.

Así lo recoge el artículo 24.d de la Ley de Bienestar Animal, el cual prohíbe dejar animales en vehículos cerrados cuando exista riesgo para su vida o integridad, especialmente bajo condiciones climáticas adversas como calor intenso.

En concreto, el apartado relativo a negligencias establece que no se puede mantener a los animales en condiciones que comprometan su salud, lo que incluye espacios sin ventilación o exposición directa al sol prolongada.

La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales prohíbe "dejarlos solos dentro de vehículos cerrados, expuestos a condiciones térmicas o de cualquier otra índole que puedan poner su vida en peligro".

La cuantía de la multa no depende del tiempo que el animal haya permanecido solo, sino de las consecuencias que esa situación haya provocado. La normativa establece tres categorías de infracciones en función del daño sufrido.

Las infracciones leves se producen cuando el animal no presenta daños físicos ni alteraciones en su comportamiento. En estos casos, la normativa contempla sanciones económicas que oscilan entre los 500 y los 10.000 euros.

Las infracciones graves se aplican cuando el animal sufre algún perjuicio, como estrés agudo o los primeros síntomas de un golpe de calor. La cuantía de las multas previstas varía entre 10.001 y 50.000 euros.

Las infracciones muy graves corresponden a los supuestos en los que el animal sufre secuelas permanentes o fallece. Las sanciones pueden alcanzar los 200.000 euros y, en determinados casos, derivar en responsabilidades penales.

Otras sanciones

Además de la sanción económica, la ley contempla medidas adicionales como la retirada del animal, la inhabilitación para la tenencia de mascotas o la obligación de realizar cursos de formación en bienestar animal.

El golpe de calor en perros es una urgencia veterinaria frecuente en verano, ya que los animales no regulan la temperatura como los humanos, y el interior de un coche puede superar rápidamente los 50 grados.

En la Comunitat Valenciana, el calor ya se ha dejado notar. La ola de calor de la última semana obliga a extremar las precauciones en el cuidado de mascotas y otros animales.