Golpe final a la Operación Diana en Valencia: cae un macrogrupo criminal con 51 detenidos y 322 kilos de cocaína

La droga intervenida en esta última fase de la operación Diana en Valencia.

La Policía Nacional ha dado por concluida la Operación Diana, una investigación de gran envergadura que ha permitido desmantelar una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes a gran escala en diversas provincias de España.

Como culminación de esta última fase, los agentes han logrado intervenir 80 kilogramos de cocaína, además de dos armas de fuego y un total de 117 cartuchos del calibre 9mm.

Esta intervención final ha permitido cerrar definitivamente las líneas de investigación que permanecían abiertas, consolidando el éxito de un operativo que comenzó a gestarse en el mes de abril del pasado año.

El balance global de la investigación es masivo: se han practicado un total de 51 detenciones en diferentes ciudades del territorio nacional.

Además, los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, junto a otras unidades, realizaron 39 registros domiciliarios en distintas provincias.

En cuanto a las sustancias estupefacientes, el recuento total asciende a 322 kilogramos de cocaína. De esta cantidad, 242 kilos fueron localizados en fases previas y los 80 restantes en este golpe final.

Gran parte de esta droga se encontraba meticulosamente oculta en dobles fondos de vehículos, conocidos en el argot policial como vehículos "caleteados".

La operación no solo se centró en la cocaína, sino que permitió incautar otros tipos de narcóticos: alrededor de 57 kilogramos de hachís, más de 12 kilos de marihuana y 979 gramos de heroína.

Asimismo, las autoridades intervinieron una gran cantidad de pastillas de MDMA, lo que evidencia el carácter diversificado de las actividades ilícitas del grupo criminal.

En el apartado económico, el golpe a las finanzas de la red ha sido contundente, con la incautación de más de 554.000 euros en efectivo y doce lingotes de oro.

El arsenal de la organización también era considerable. En total, se han intervenido ocho armas de fuego, diversas armas prohibidas y simuladas, además de numerosa munición de 9mm.

La logística del grupo incluía una flota de 36 vehículos, que han sido puestos a disposición judicial como parte de los efectos aprehendidos durante la investigación.

Los detenidos

Tras la puesta a disposición judicial de los implicados, se ha decretado el ingreso en prisión provisional para 17 de las personas detenidas.

Con estas actuaciones, la Policía Nacional da por desarticulado este macrogrupo criminal que operaba con una infraestructura sólida a nivel nacional.