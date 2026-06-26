El secretario municipal cree que no se favoreció a empleados en la Fundación Deportiva y que la plaza de Visit Valencia era nula

El informe que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, encargó al secretario municipal para que analizara las plazas que Anticorrupción investiga por enchufismo aporta pocas novedades para estas indagaciones y se centra únicamente en cuestiones administrativas.

Así, establece tres conclusiones principales. Una, que no hubo trato de favor a empleados en la Fundación Deportiva Municipal. Dos, que la plaza de Visit Valencia debió ser nula. Y tres, que no consta la participación de nadie del equipo de Gobierno del Ayuntamiento -ni de Catalá ni de los concejales- en los expedientes.

El informe fue solicitado por la alcaldesa de Valencia después de que trascendiera el pasado abril que la Fiscalía había abierto diligencias por la posible colocación a dedo de personal público en la Autoridad Portuaria de Valencia y en el Ayuntamiento a raíz de la disolución de Consorcio Valencia 2007.

Esta investigación, que sigue su curso, se inició a raíz de una denuncia de Compromís que se dirige contra la presidenta del Puerto, Mar Chao y María José Catalá, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

La denuncia acusa, además de a Chao y Catalá, a las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet y a cuatro trabajadores públicos (Esther Pérez, Manuela Gras, Alicia Gimeno y Enrique Móner), por una supuesta coordinación entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria para recolocar a personal público a dedo.

La formación política denunció los hechos el pasado mes de febrero ante el Ministerio Público y se refiere a una secuencia de decisiones administrativas adoptadas en 2024, cuando el Consorcio Valencia 2007 se encontraba en pleno proceso de liquidación.

El Consorcio está integrado por el Ayuntamiento de Valencia, el Gobierno de España y la Autoridad Portuaria, y presidido por la alcaldesa de la ciudad.

De acuerdo con la denuncia, la Autoridad Portuaria y al menos dos formaciones municipales -el Organismo Autónomo Municipal de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y la Fundación Visit Valencia- "activaron, de manera paralela y concertada, el menos siete procedimientos administrativos para llevar adelante una fórmula de subrogación encubierta de tres trabajadores".

Plazas del Ayuntamiento

Catalá encargó entonces un informe al secretario municipal, que es el que se ha conocido ahora y que ha sido trasladado por parte de Compromís a la Fiscalía. Sin embargo, pocas cosas aclara desde el punto de vista penal.

En cuanto a la Fundación Deportiva Municipal, había dos expedientes de provisión de puestos de trabajo, pero los dos terminaron sin provisión del puesto convocado. En uno se presentaron inicialmente seis aspirantes, tres de ellos del Consorcio 2007. Sin embargo, un cambio organizativo que tampoco queda suficientemente detallado en el informe supuso el desistimiento del expediente.

En el otro, se declaró desierta la convocatoria. Primero se presentaron dos aspirantes, una de las cuales había sido personal del Consorcio Valencia 2007. Uno de ellos no cumplía con los requisitos y la otra renunció.

De manera que el secretario señala que "no se puede concluir que los expedientes tuvieran por objeto favorecer a trabajador alguno" y que su tramitación "no contiene irregularidad alguna, resultando todos los informe favorables".

Visit Valencia

En cuanto a Visit Valencia, las consideraciones del informe sí resultan más destacadas. A esta plaza se presentó como aspirante un empleado del Consorcio Valencia 2007 al que comunicaron su despido con el procedimiento ya iniciado.

Esto, dice el secretario municipal, "contradice las bases de la convocatoria de un modo innegable", por lo que la contratación debía ser "nula". Ese despido fue recurrido en la jurisdicción laboral y el juicio se celebró el pasado mayo, por lo que está pendiente de sentencia.

En cuanto a la participación de miembros de la corporación municipal en los expedientes, el informe sostiene que no consta ni de Catalá ni de los concejales responsables.

La investigación

Este análisis será incorporado a la investigación de la Fiscalía, aunque dentro de las indagaciones las plazas que parecen más polémicas -por el momento- no son tanto las del Ayuntamiento como las de la Autoridad Portuaria, en las que se recolocó a empleados del Consorcio Valencia 2007.

Hasta la fecha, han declarado ante Anticorrupción extrabajadores que firmaron un acta notarial en la que hicieron constar que dos plazas iban a ser adjudicadas a las candidatas Manuela Gras y Alicia Gimeno, como así sucedió.

Ambas fueron firmadas por la presidenta del Puerto, Mar Chao, en 26 de abril de 2024. A ello se añade que la exjefa de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria señaló como responsable directa de las bases a Chao al asegurar que ella las redactó durante el juicio laboral de mayo.