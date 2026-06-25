El exgerente del Hospital General de Valencia, condenado a 7 años de cárcel por amaño de contratos y cobro de 'mordidas'

La Audiencia de Valencia ha condenado a 7 años de cárcel a Sergio Blasco, exgerente del Hospital General de Valencia y sobrino del exconseller Rafael Blasco, por el conocido como caso Osvaldos.

Los magistrados le imponen pena de prisión a él y a otros cinco acusados por el entramado creado para amañar la adjudicación de contratos sanitarios entre 2005 y 2014 y el cobro de comisiones por un importe de 1.022.628 euros.

Sin embargo, absuelve a otros cinco por falta de pruebas.

El juicio sobre estos hechos se celebró entre septiembre y diciembre del año pasado. La sentencia de 483 páginas conocida este jueves condena a Sergio Blasco por los delitos de fraude en la contratación (un año y seis meses de cárcel), blanqueo de capitales (dos años y seis meses de cárcel y multa de dos millones de euros) y cohecho y falsedad (tres años de prisión).

Además, le impone 19 años de inhabilitación para cargo público y el pago de multas que suman más de dos millones de euros.

Blasco fue director director económico del Hospital General entre 1996 y 1999 y gerente del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) hasta 2014. El tribunal considera acreditado que, con la ayuda al menos de un jefe de área del Consorcio y de otros acusados, tejió un entramado societario de una quincena de mercantiles para favorecer a algunas empresas con la adjudicación irregular de contratos sanitarios, cobrar comisiones y desviar fondos de unas mercantiles a otras en beneficio propio y de su entorno familiar.

La sentencia concluye que generó la circulación de dinero mediante facturas falsas que no obedecían a operaciones reales, a fin de ocultar su procedencia ilícita, y pagó con esos fondos a empleados.

De acuerdo con la Audiencia, Blasco influyó en tres empresas que tenían una actividad previa para que resultaran adjudicatarias de diversos contratos a cambio de comisiones que se canalizaban a través de otras sociedades sin actividad real mediante un sistema de facturación ficticio.

Esas tres firmas adjudicatarias estaban administradas por José María Brotón, Francisco José Escandell y Miguel Sanfélix, a los que la Sala ha impuesto sendas condenas de tres años y dos meses de cárcel, inhabilitación y multas como autores de delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y cohecho y falsedad de documento mercantil. A todos ellos, como al propio gerente del Consorcio, la Audiencia aplica la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.

Además de desviar dinero público para enriquecerse y sufragar gastos particulares, la resolución judicial declara probado que el gerente del CHGUV participó en proyectos de construcción de hospitales en el extranjero, pese a tener un contrato de alta dirección con dedicación exclusiva.

El cobro de algunas de las comisiones, según señala el tribunal, "se enmascaraba con la suscripción de contratos y facturación ficticia o con la programación de cursos de formación en el Hospital General" que no llegaban a impartirse, después de que Sergio Blasco solicitara contribuciones a empresas farmacéuticas con las que suscribía contratos de patrocinio.

Además del cobro de más de un millón en comisiones, la Audiencia de Valencia ha declarado probado que el exgerente del Consorcio usó el entramado societario diseñado para sufragar sus gastos particulares y de personas afines por un total de 529.218 euros.

Viajes, abonos VIP, gastos personales...

Ese dinero lo destinó a un contrato de renting para un coche, a abonos VIP para varias temporadas del Valencia Básket a viajes a distintos países o a sufragar cursos para su mujer o gastos personales de su hijo.

Muchos de esos viajes tenían como pretexto conceptos como actividades de cooperación internacional o de publicidad institucional y fueron abonados por empresas del sector sanitario, aunque los magistrados matizan que no consta que todos ellos fueran el resultado de la comisión de un delito.

Además, tal y como acredita la sentencia, Sergio Blasco ingresó en una cuenta bancaria de su titularidad 250.000 euros correspondientes a dos décimos premiados de la Lotería Nacional o amortizó préstamos particulares.