Récord histórico de calor en la Comunitat Valenciana con nueve fallecidos por las altas temperaturas

Paraguas y sombrillas de playa para evitar el sol en la mascletà de estas hogueras. M. H.

La Comunitat Valenciana se enfrenta a un inicio de verano extremadamente trágico y caluroso. En los últimos veinticinco días, concretamente desde el 30 de mayo, se han registrado nueve muertes atribuibles a las altas temperaturas en la región.

La situación se ha agravado notablemente esta semana. Según el sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III que recoge Efe, tres de estos fallecimientos se produjeron entre el lunes 22 y el martes 23 de junio, coincidiendo con el pico de una fuerte ola de calor.

El desglose cronológico del informe indica que las primeras seis muertes ocurrieron de forma consecutiva entre el 30 de mayo y el 4 de junio, a razón de una víctima diaria. A estas se sumó una defunción el pasado lunes y dos más durante la jornada del martes.

En cuanto al perfil de las víctimas, los datos revelan una especial vulnerabilidad en la población de mayor edad. Todas las personas fallecidas superaban los 65 años. Por sexos, se han contabilizado seis hombres y tres mujeres.

La distribución geográfica de la mortalidad sitúa a la provincia de Valencia como la más afectada con cinco fallecimientos. Por su parte, tanto en Alicante como en Castellón se han registrado dos muertes en cada provincia.

A nivel meteorológico, la Aemet ha confirmado que este periodo está rompiendo registros históricos. Las Hogueras de Alicante de 2026 se han convertido en las más cálidas desde que se tienen datos, superando incluso el récord de temperatura media que se había establecido el año pasado.

Las temperaturas han sido excepcionalmente altas tanto durante el día como durante la noche. De hecho, la noche de San Juan ha dejado cifras de récord en las tres capitales: en Valencia ha sido la segunda más cálida tras la de 2003; en Castellón la cuarta y en Alicante la novena.

La tendencia al calentamiento es evidente para los expertos. En la serie histórica de las diez noches de San Juan más cálidas registradas, todas ellas pertenecen ya al siglo XXI, con la única excepción de la de 1982 en Alicante, que ocupa el décimo lugar.

Durante este episodio, los termómetros han rozado o superado los 40 grados en diversos puntos. El registro más extremo se localizó en el municipio castellonense de Zorita, donde se sobrepasaron oficialmente los 40 grados.

Ante la persistencia de estas condiciones, la Conselleria de Sanidad ha instado a la población a seguir consejos básicos de prevención. Se recomienda beber abundante agua y mantener una alimentación basada en frutas, verduras y ensaladas.

Semblava difícil que després que l'any passat es registrara la temperatura mitjana més alta de les festes de les Fogueres d'Alacant, un any després se superara eixe registre. Doncs ha passat. Les Fogueres 2026 seran les més càlides des que tenim dades. pic.twitter.com/xhPtS8RV6p — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) June 24, 2026

Asimismo, las autoridades sanitarias piden evitar el ejercicio físico en las horas de mayor insolación. También subrayan la importancia de proteger a los colectivos vulnerables, especialmente a los mayores, y el uso indispensable de cremas protectoras solares.