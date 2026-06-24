Coches 'fantasma' en las calles de Valencia: La Policía Local retira casi 50 vehículos abandonados todos los meses

Es una escena común en muchos barrios de la ciudad: un vehículo que lleva meses aparcado en la misma plaza, cubierto por una gruesa capa de suciedad y sin nadie que lo reclame como propio.

En los últimos cuatro años, la cifra de vehículos retirados por abandono asciende a un total de 1.810, según cifras del Ayuntamiento de Valencia. Esto se traduce en casi 50 coches todos los meses, sin tener en cuenta los afectados por la dana que arrasó la provincia en octubre de 2024.

Los datos registrados muestran un pico significativo en el año 2024, cuando la grúa municipal se llevó 669 coches, seguido de los 573 retirados en 2025.

En 2023 se apartaron de las calles un total de 399 y en los meses que llevamos de 2026 ya se han contabilizado 229 retiradas.

Sin embargo, que un coche esté sucio, con propaganda acumulada en el parabrisas o mucho tiempo estacionado en el mismo lugar no significa para la Policía Local que esté abandonado y que se pueda retirar.

Ante esta situación los agentes están obligados a intentar contactar con el titular para encontrar una solución.

¿Cómo se actúa?

El protocolo policial de actuación establece una hoja de ruta muy clara para evitar que la vía pública se convierta en un desguace improvisado.

Al tener conocimiento de un posible vehículo abandonado en la vía pública, el primer paso es desplazarse para comprobarlo. Después, comprobar si el vehículo figura como sustraído y de ser así, se redacta automáticamente un acta de recuperación.

En caso de que el automóvil no haya sido robado, los agentes verifican su situación administrativa en la base de datos de la Dirección General de Tráfico.

Si el coche está dado de baja o no cuenta con el seguro obligatorio, los policías levantan un acta de inmovilización y el vehículo es retirado directamente por el servicio de la grúa municipal.

El panorama cambia cuando la documentación está en regla, pero el vehículo se ha convertido en un obstáculo inutilizable, es decir, presenta algún tipo de desperfecto que hace imposible su desplazamiento por sus propios medios.

Son coches a los que les falta alguna rueda o tienen alguna pinchada o deshinchada, que no tienen volante o les falta algún elemento del motor, por ejemplo.

A su vez, el protocolo es tajante con la seguridad: un automóvil será catalogado como abandonado si presenta daños que puedan generar un riesgo directo para la integridad física de los ciudadanos, como cristales rotos o aristas cortantes.

La pegatina amarilla

Cuando se confirma oficialmente el estado de abandono, los agentes colocan la famosa pegatina amarilla en un lugar visible del vehículo. Es el primer aviso de la cuenta atrás para la retirada.

La Policía Local dispone de un mes para realizar las gestiones oportunas e intentar localizar al propietario. Si logran contactarlo, los agentes le ofrecen una vía rápida y legal: la posibilidad de ceder el vehículo al Ayuntamiento para proceder a su eliminación definitiva de la vía pública.

Si el vehículo en estado de abandono es una bicicleta o un patinete con desperfectos que estén candados o encadenados, los agentes iniciarán el mismo protocolo con la pegatina amarilla. Si están sin candados, se solicita la grúa para su retirada al depósito.

Dana

A estos casi 2.000 vehículos retirados por el Ayuntamiento de Valencia hay que sumarles los 3.500 vehículos afectados por la dana de octubre de 2024.

El Consistorio habilitó 25 campas en las tres pedanías del sur afectadas: La Torre, Castellar-l’Oliveral y Forn d’Alcedo.

Coches arrasados por la dana de Valencia de octubre de 2024. EFE

Los servicios municipales pusieron en marcha un plan específico para la retirada progresiva de los vehículos dañados por las inundaciones.

Los agentes identificaron uno por uno cada vehículo, para luego introducir esos datos en una página web donde podían acceder los propietarios.

Una parte de los automóviles fueron recogidos por los propios dueños y el resto fueron trasladados a desguaces autorizados de la Comunitat Valenciana por un dispositivo de grúas y camiones que puso en marcha el propio Ayuntamiento.