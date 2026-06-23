El Parlamento valenciano habilita hasta el último día de julio para aprobar la ley que incluye la rebaja fiscal de Llorca

El PP y Vox, que cuentan con mayoría en Les Corts Valencianes, han vuelto a modificar el calendario parlamentario para alargar hasta el 31 de julio el actual periodo de sesiones. El motivo es que la última semana de ese mes está previsto que se apruebe la ley de Medidas Fiscales, o conocida como ley de Acompañamiento al ser la norma que habitualmente acompaña a los Presupuestos de la Generalitat.

Tras obtener luz verde del Consell en un pleno extraordinario la semana pasada, tenía que contar con los dictámenes del Consell Jurídic Consultiu y el Consejo Económico y Social (CES). Algo que está a punto de finalizar. El próximo viernes llegará al Parlamento y comenzará su tramitación, al igual que la de Presupuestos.

Los plazos de esta norma han sufrido diversos vaivenes porque sufrió un retraso desde su inicio. Pero finalmente los partidos de la derecha han conseguido acelerarlos para que salga adelante una semana después de la de las cuentas.

Esta dilación se le ha hecho larga al PP y a Vox. Al PP porque quería resolver de una vez el calendario de tramitación. Y a Vox porque es el texto en el que pretenden meter la mayoría de sus condiciones para apoyar los primeros -y seguramente últimos- presupuestos del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, esta legislatura.

La ley de Acompañamiento es importante. Está concebida como ómnibus al ser un cajón de sastre para modificar multitud de normativa autonómica y, además, lleva una de las medidas estrella de Pérez Llorca: la rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a prácticamente todos los contribuyentes de la Comunitat y que beneficia sobre todo a las rentas de entre 32.000 y 72.000 euros.

Cuando pasaron las elecciones autonómicas de Andalucía y el presidente de la Generalitat cerró con Vox su acuerdo de presupuestos -aprobados por el Gobierno valenciano el 29 de mayo y ahora en plena tramitación parlamentaria-, no queda claro si en el Consell se calcularon los plazos de la ley de Acompañamiento.

Aunque existían dudas en el seno del Ejecutivo sobre si era oportuno sacarla ahora o esperar a septiembre, poca opción han tenido cuando muchas de las exigencias de Vox se volcarán en las enmiendas de la ley de Acompañamiento.