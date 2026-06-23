Entró en vigor: multas de hasta 1.500 euros a todas aquellas personas que duerman en la playa por la noche

Imagen de archivo de la Playa de la Malvarrosa. Eduardo Manzana / Europa Press

En verano, el calor y las altas temperaturas hacen que las playas sean los lugares más visitados para desconectar y refrescarse durante la época estival. Sin embargo, conviene recordar que hay una serie de obligaciones marcadas por la ordenanza municipal para estos espacios.

En Valencia, el Ayuntamiento cuenta con una normativa que marca las pautas a seguir y establece sanciones para las personas que no sigan determinadas indicaciones. Una de ellas es la prohibición de pernoctar en la playa.

En concreto, la prohibición de dormir en la playa está reconocida en el artículo 45 de la normativa, además, se califica de infracción "grave". Es por ello que, tal y como recoge el reglamento, se contemplan sanciones de 751 hasta 1.500 euros.

Así lo contempla la ordenanza municipal de utilización de las playas y zonas adyacentes, que califica esta conducta como una infracción grave, con sanciones de entre 751 y 1.500 euros.

El castigo aparece en el régimen sancionador del texto, que tipifica como grave la "pernocta en las playas en la temporada de baño", una fórmula que engloba dormir o pasar la noche en la arena durante el periodo estival.

La norma vigente fue aprobada en 2010 y modificada en 2016, con aplicación desde el 25 de junio de ese año, y sigue siendo la base municipal para regular el uso de las playas de la ciudad.

Su objetivo, según la propia exposición de motivos, es compatibilizar el disfrute del litoral con la seguridad, la salud pública y la protección del medio ambiente.

Por eso, el Ayuntamiento no solo prohíbe dormir en la playa, sino también otras conductas como hacer fuego, acampar o bañarse con bandera roja, también sancionadas dentro del tramo de infracciones graves.

La distinción entre infracción leve y grave importa porque no todas las conductas se castigan igual. La ordenanza reserva las multas de hasta 750 euros para las faltas leves y eleva la cuantía hasta 1.500 euros cuando la conducta tiene mayor entidad o riesgo para el uso público de la playa.

Dormir en la arena durante la temporada de baño encaja en ese segundo bloque, junto a otros comportamientos que alteran la convivencia o la seguridad de los bañistas.