El PPCV saca músculo ante un Feijóo que promete la reforma de la financiación pero marca los tiempos de Pérez Llorca

"Enhorabuena porque me gusta lo que estoy viendo aquí; una familia, unidad y un partido movilizado con ganas, alegría e ilusión". Cuatro meses después de su última visita a Valencia, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitó la localidad de Sueca para participar en un almuerzo organizado por el PP de la provincia de Valencia liderado por Vicente Mompó.

Un acto de partido al que acudieron más de 1.300 personas y con el que el PPCV sacó músculo ante el líder de los 'populares', quien reconoció la "ilusión" de los militantes y simpatizantes del PP que acudieron a la cita y reconoció "la misma unidad e interés" del partido de la autonomía por revalidar la victoria de las pasadas elecciones.

"He notado al entrar las mismas ganas que notaba cuando nos presentamos a las elecciones del 2023, el mismo interés, la misma unidad y las mismas ganas de ganar que cuando estábamos en la oposición. El mejor síntoma es tener las mismas ganas de ganar", aseguró.

Para Feijóo, aunque todavía no haya ratificado públicamente a Juanfran Pérez Llorca como candidato a la Generalitat Valenciana, el president está haciendo "un excelente trabajo al frente de la Administración valenciana.

A su juicio, tal y como resaltó en el almuerzo del PPCV este sábado, el PP valenciano cuenta con "el mejor equipo" para alzarse con la victoria en las próximas elecciones autonómicas.

En todo momento, en lo vinculado a la Comunitat Valenciana, su discurso arrojó optimismo sobre el futuro del partido en la autonomía, una visión reforzada por el baño de masas que recibió al llegar a Sueca, donde fue recibido con una larga ovación y gritos de "presidente".

De igual manera, su visita a Valencia también ha evidenciado que es Génova la que marca los tiempos del PP valenciano al prolongar la interinidad de Pérez Llorca y posponer la ratificación pública como candidato.

En estos tiempos, Génova ha optado por confirmar primero a los candidatos municipales y más adelante los autonómicos, tal y como señalan desde el PP.

En este contexto, lo que queda patente, especialmente en el caso de Luis Barcala, alcalde de Alicante -una confirmación que ha sorprendido en el partido por el modo en el que fue anunciada- es que Génova marca los tiempos sin importar las divisiones que pueda estar generando en la organización valenciana esa tardanza respecto a la Generalitat.

De igual manera, el discurso del líder del PP arrojó luz tampoco sobre un posible congreso regional, sobre el que cada vez existen más dudas y que, inicialmente, estaba programado para otoño.

Financiación "justa"

En su intervención, Feijóo estructuró el discurso en torno a dos puntos candentes de la autonomía: la "infrafinanciación" autonómica y la memoria colectiva de la dana. Además, puso de manifiesto que "necesita" a la Comunitat para su proyecto nacional.

En primer lugar, se comprometió a conseguir una reforma del modelo de financiación que sea "justa" para la Comunitat y que acabe con la "discriminación" de la región en este aspecto.

De hecho, aseguró que si es presidente del Gobierno aprobará un sistema de financiación "justo" para garantizar "las mismas obligaciones, los mismos derechos y el derecho a los servicios públicos en condiciones de equidad y en condiciones de igualdad" para todos los españoles.

El líder 'popular' remarcó que eso se consigue con un modelo de financiación "justo" que "reponga lo que se debe", así como la "igualdad" de la Comunitat Valenciana con otras autonomías.

"Me he comprometido y me comprometo a acabar con la discriminación a la Comunitat Valenciana. A aprobar un modelo de financiación", subrayó.

"Fue injusto"

En cuanto a la trágica dana del 29 de octubre de 2024 que asoló la provincia de Valencia, Feijóo aseguró que "no lo olvida" y que el Gobierno de España "dejó solos" a los valencianos.

El líder del PP cargó contra el Gobierno por "la falta de respeto, la falta de responsabilidad y la utilización --política-- de la dana" contra el Consell. "No lo olvidaré. Fue injusto. Os trataron de forma injusta", lamentó.

"Os debemos reparar lo que no os hemos ofrecido en el momento que fue necesario: la emergencia que teníamos. El Gobierno os dejó solos. Es injusto y lo he vivido y lo conozco y lo sé. Yo no lo haré", apuntó.

"Motor económico"

Feijóo acompañó la reivindicación sobre la infrafinanciación y sobre la dana resaltando la importancia que tendría la región con el como presidente del Ejecutivo central.

"La Comunitat, por una cuestión de población, junto a dos o tres más, sois los motores económicos de España", apuntó. De hecho, para lograr el cambio a nivel nacional, Feijóo aseguró que "necesita" a la Comunitat.

"Si la Comunitat Valenciana no funciona, no habrá el cambio con la intensidad que España necesita. Si este motor funciona unido, seremos imparables. Por eso, si las piezas van cada una por su lado, el motor se gripará", recordó a los asistentes.

Por tanto, la intervención del líder del PP dejó claro que la autonomía es pieza clave del proyecto nacional que el PP prepara para conseguir la victoria en las elecciones generales.

Músculo del PPCV

El discurso del líder del PPCV sucedió a las palabras de Pérez Llorca y Mompó, quienes reivindicaron el trabajo que tanto la Generalitat Valenciana como la Diputación de Valencia han realizado desde que el PP gobierna en ellas.

En especial, quien más destacó esa labor realizada por el Consell en materias clave como sanidad, vivienda, agricultura y movilidad, especialmente en los últimos meses, fue el propio president.

En sanidad resaltó una inversión de 400 millones de euros y el impulso de 22 nuevos centros sanitarios, mientras que en vivienda recordó que el Consell "ya tiene en marcha 5.000 viviendas y mantiene el objetivo de alcanzar las 10.000 durante la legislatura". "Todo ello a pulmón, sin ayudas del Gobierno", subrayó el jefe del Consell.

Por su parte, Mompó, al igual que el resto de dirigentes, hizo referencia al eslogan del encuentro, 'Treballar, treballar i treballar' ('Trabajar, trabajar y trabajar'), para recordar al líder del PP nacional que "la provincia de Valencia trabajará para que llegue a La Moncloa".

Un objetivo común que se marca el partido en clave nacional pero también en clave autonómica, donde, a pesar de que el no haber oficializado el candidato a la Generalitat genere cierta incertidumbre interna, el PPCV se alinea con Génova públicamente para llevar a Feijóo a gobernar.