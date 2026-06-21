Un incendio obliga a cortar una carretera y a movilizar 5 medios aéreos para su extinción en la localidad de Estivella (Valencia)

Cinco medios aéreos de la Generalitat trabajan en la extinción del incendio de vegetación declarado este mediodía en Estivella (Valencia), en una zona cercana al cauce del río Palancia, y se ha procedido al corte del acceso a la carretera N234.

Así lo ha comunicado el servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciana, a petición de los dos aviones anfibios, movilizados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), la Autoridad Portuaria de Valencia ha cerrado el puerto de Sagunto.

Emergencias informa asimismo de que la Policía de la Generalitat ha procedido a cortar el acceso a la carretera N234.

Trabajan también en la zona cinco dotaciones de bomberos del consorcio provincial de Valencia, brigadas forestales, cuatro unidades de mando y otras tantas de bomberos forestales.

A partir de este lunes, la provincia de Valencia se encuentra en alerta máxima por altas temperaturas. De hecho, la Aemet ha activado el nivel amarillo de alerta por calor.

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