Un desnudo por 'web cam', "gangrena en las piernas" o la 'consellera Hitler': anécdotas de la negociación con los docentes

Las negociaciones entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes durante las semanas de huelga educativa, además de desencuentros y reproches, también han dejado escenas insólitas que han corrido como la pólvora y han rebajado, de alguna manera, la tensión de unas conversaciones especialmente enconadas.

Uno de los episodios más comentados a lo largo de las cinco semanas de paro indefinido se produjo durante una asamblea telemática celebrada por el sindicato mayoritario de los profesores, STEPV. En concreto, la que tuvo lugar el 10 de junio.

Justo ese día los docentes debían votar el formulario sobre la propuesta definitiva de la Generalitat sobre los distintos puntos de la negociación: ratios, plantillas, infraestructuras, valenciano, FP, inclusión, retribuciones y burocracia.

El sindicato, así, aprovechó la reunión para informar sobre la encuesta y explicar la diferencia existente entre suspender o desconvocar la huelga educativa.

De repente, y sin nadie esperarlo, durante el transcurso de la cita, una de las participantes, que mantenía activado un fondo virtual en su webcam, creyó erróneamente que su silueta no estaba siendo emitida. Es decir, que el fondo falso estaba tapándola también a ella, por lo que decidió cambiarse de ropa delante de todos los espectadores.

La escena, lejos de quedar en un simple descuido, se convirtió en un momento todavía más surrealista cuando, debido a problemas de conexión, la imagen quedó congelada durante varios segundos en las pantallas de todo aquel que estaba conectado.

Consellera de Hitler

Pero no fue el único momento llamativo. Tras la votación del profesorado, en el canal de difusión de uno de los sindicatos comenzó a circular un vídeo satírico en el que se comparaba a la consellera de Educación del Gobierno valenciano, Carmen Ortí, con Adolf Hitler en la película El Hundimiento.

El vídeo comenzaba con uno de los soldados diciéndole al dictador "Mein consellera, ya tenemos los resultados de la consulta: han participado miles de docentes valencianos. La participación ha sido muy alta y han votado tanto huelguistas como no huelguistas".

Vídeo 'la consellera Hitler' creado por sindicatos. EE

"Pero han votado en contra -del acuerdo- un 83% y que no desconvocan la huelga los huelguistas rojos", agregan.

"Por favor que salgan todos, menos los que calcularon que esto podía aprobarse. ¿Cómo que lo han rechazado? Llevamos semanas diciendo que era una oferta histórica. Hasta hicimos un powerpoint con gráficos y colores corporativos!!", responde Hitler. "¿Qué más pueden hacer esta panda de pobres? ¿Van a acampar en el jardín de mi chalet?".

La pieza generó indignación en el departamento autonómico, y en pequeños círculos comentaban cómo el tono había cruzado una línea roja. De hecho, pocos minutos después de haber circulado en los canales de Telegram, el sindicato acabó borrándolo.

Largas reuniones...gangrena en piernas

Apenas unas horas después, con el resultado de la votación, sindicatos y administración volvieron a reunirse en la sede de Educación, en la avenida Campanar número 32, en Valencia.

En esta cita, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, que también ha tenido un papel protagonista en las negociaciones, instó a STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE a fijar su postura sobre cada uno de los puntos que recogía el acuerdo y propuestas de mejora en aras de tratar de llegar a un pacto.

Tras varias rondas epígrafe por epígrafe, la consellera explicó a los presentes que si burocracia era el único acuerdo que se iba a firmar, firmarían al principio de la reunión y no al final, para, así, también poder hacer un receso y estirar las piernas.

El portavoz del sindicato mayoritario, Marc Candela, sin embargo, pidió dejar la rúbrica para el final del encuentro para no interrumpir las conversaciones a mitad. Algo que la alto cargo descartó por el mero hecho de cómo se habían alargado cada día las reuniones.

"El formato va a ser firmar burocracia y luego seguir debatiendo. Así hacemos un receso, que sino las piernas se me gangrenan", dijo Ortí.

No en vano, salvo una de las citas, que tuvo una duración de 12 minutos, el resto superaron las 5 horas de duración. Ninguna tuvo una extensión menor. La del 18 de mayo, por ejemplo, comenzó a las 14:00 de la tarde y acabó finalizando a las 2:20 de la madrugada del día siguiente. Es decir, que se alargó 12 horas y media.

Fue en la que la Generalitat propuso su oferta "tope" para el apartado de incrementos retributivos: 200 euros progresivos hasta 2028: 75 a aplicar en septiembre de 2026, otros 75 en enero de 2027 y 50 más en enero de 2028. Una semana después CSIF y ANPE lo firmaron.

Pese a estas anécdotas, las negociaciones continúan encalladas en varios puntos clave y el clima entre ambas partes sigue siendo de tensión. La primera reunión tras suspenderse la huelga tuvo lugar este jueves para debatir sobre inclusión.

A juzgar por lo vivido en las últimas semanas, nadie descarta que los próximos encuentros vuelvan a deparar alguna escena tan inesperada como difícil de olvidar.