Feijóo llama a la "unidad" del PP valenciano pero sigue sin confirmar a Pérez Llorca como candidato a la Generalitat

El suspense con el que Génova ha decidido mantener la candidatura a la Generalitat de las próximas elecciones no se ha rebajado este sábado. Alberto Núñez Feijóo ha participado en un almuerzo organizado por el PP de la provincia de Valencia liderado por Vicente Mompó y, aunque ha valorado el "excelente trabajo" del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no ha mencionado nada sobre su futuro.

Que Feijóo disipara las dudas sobre la candidatura no era algo que se esperara. La dirección nacional del PP no cree que sea el momento de abordar el asunto todavía. Pero entre las filas populares sí se quería ver algún gesto. Pocos ha habido este sábado, aunque sí un aviso importante: la petición de unidad del partido.

En su discurso ante las más de 1.300 personas que han acudido al acto -entre cargos, militantes y simpatizantes-, Feijóo ha hecho especial hincapié en la necesidad de esa "unión" interna en varias ocasiones.

"He visto pasión, unión y todo el interés por ganar las elecciones autonómicas y municipales. Tenemos el equipo", ha asegurado sobre el partido en la Comunitat Valenciana, haciendo mención especial a la capacidad de convocatoria y movilización de Mompó.

"He notado al entrar las mismas ganas que notaba cuando nos presentamos a las elecciones del 2023, el mismo interés, la misma unidad y las mismas ganas de ganar que cuando estamos en la oposición. El mejor síntoma de tener las mismas ganas de ganar", ha proseguido.

Al comenzar su intervención, ha subrayado su "compromiso" con el partido. "Enhorabuena porque me gusta lo que estoy viendo aquí; una familia, unidad y un partido movilizado con ganas, alegría e ilusión", ha afirmado Feijóo.

El discurso del líder del PP no ha dado detalles tampoco de un posible congreso regional, sobre el que cada vez existen más dudas.

Todo en una semana en la que el secretario general, Miguel Tellado, lanzó a María José Catalá a la campaña por la alcaldía de Valencia y ratificó a Luis Barcala como alcalde de Alicante.

Primero los candidatos municipales y más adelante los autonómicos, señalan desde el PP. Sin embargo, lo que queda patente, especialmente en el caso de Barcala -una confirmación que ha sorprendido en el partido por el modo en el que fue anunciada- es que Génova marca los tiempos sin importar las divisiones que pueda estar generando en la organización valenciana esa tardanza respecto a la Generalitat.

Tal y como ha evidenciado el discurso de Feijóo en Sueca, la estrategia en la que se centra la dirección nacional del partido es la de estar totalmente preparada ante un hipotético adelanto de las elecciones generales, por lo que los asuntos territoriales a nivel orgánico no ocupan el primer lugar pese a la incertidumbre generada en el seno del PP valenciano.

Compromiso con la Comunitat

La crítica al Gobierno de España ha estado acompañada de la confirmación de la importancia que la Comunitat Valenciana tiene para él como "motor económico".

"La Comunitat, por una cuestión de población, junto a dos o tres más, sois los motores económicos de España", ha asegurado al tiempo que reafirmaba su "compromiso" con la autonomía.

Uno de los focos de su discurso en clave valenciana se ha dirigido hacia la financiación autonómica, sobre la que ha rechazado las negociaciones bilaterales entre Gobierno y comunidades autónomas en materia de financiación autonómica. "No se puede pactar bilateralmente lo que es multilateral", ha defendido.

Por último, ha reconocido que uno de los mayores disgustos de sus cuatro años como presidente del PP fue "la falta de respeto y la utilización de la dana" contra el Gobierno valenciano. "Os debemos mucho. Desde el Gobierno de España, os debemos reparar lo que no os hemos ofrecido en el momento que era necesario", ha concluido.